Türkiye’nin İlk Online Espor Eğitimi Veren Kurumu Spor İstanbul

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul, İstanbulluların fiziksel ve zihinsel aktivitelerini artırmak, daha sağlıklı bir gelecek inşa etmek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Şehrin dinamizmine ve genç nüfusuna yönelik yenilikçi projeler üreten Spor İstanbul, dünyada hızla büyüyen bir spor türü olan espor alanında önemli bir adım attı. On beş farklı spor branşında eğitim verilen spor okullarında, espor kategorisi de on altıncı branş olarak hizmete açılıyor. Türkiye’de bir ilk olacak online espor eğitiminde çocuklar, dünyanın en yaygın aktivitelerinden bir haline gelen espor ile ilgili deneyimler kazanacak. Farklı alanlardaki teorik eğitimler ile desteklenecek programda çocuklar fiziksel ve zihinsel sağlıklarını korumanın yollarını da öğrenecek.
TEKNOLOJİYİ TÜKETEN DEĞİL GELECEĞİ ÜRETEN BİR NESİL İÇİN!
Türkiye'nin en büyük espor kulüplerinden biri olan Sangal Esports ve Daxe Games’in kurucusu Emre Ergül, 8-15 yaş arası çocukların espor eğitim programını hazırladı. Gençler bu süreçte Brawl Stars ve Minecraft oyunlarıyla espor deneyimi yaşayacak. Profesyonel espor menajeri Berke Mol ve Türkiye’ye uluslararası alanda başarılar kazandıran espor koçu Canpolat Yıldıran, gençlerle bir araya gelerek tecrübelerini paylaşacak. Program; çocukların bilişsel becerilerini, yaratıcı düşünme yeteneklerini, motivasyon ile liderlik özelliklerini, empati kabiliyetlerini, bireysel kontrollerini, bilgisayar ve sosyal medya kullanımı bilgilerini, oyun içi iletişimlerini geliştirmeyi hedefliyor. Espor eğitimine katılacak çocuklar aynı zamanda alanında uzman isimlerden teorik olarak sağlıklı beslenme, sporcu psikolojisi ve fizyoterapi dersleri alacak. Haftada bir gün teorik, bir gün pratik yapılacak eğitimler online ortamda gerçekleştirilerek 8 hafta boyunca sürecek. Eğitime katılmak isteyenlerin event.spor.istanbul adresi üzerinden kayıt yaptırması gerekmektedir. Kayıtların açıldığı espor eğitiminde dersler 16 Ağustos Pazartesi günü başlayacak.
ESPOR NEDİR?
Dünyanın en hızlı büyüyen spor türü olan “espor”, video oyunları ile yapılan rekabetçi dijital spordur. Mücadeleler takım halinde ya da bireysel olarak birçok farklı video oyunu üzerinden gerçekleştirilir.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!