Ünlülerin ürün ve marka tavsiyeleri konusundaki güvenilirliklerini raporlamak için MediaCat ve Ipsos tarafından gerçekleştirilen Celebrity Güven Endeksi’nin 2021 sonuçları belli oldu. AHBAP Derneği'nin kurucusu ve müzisyen Haluk Levent, Türkiye’nin en güvenilir ünlü ismi seçildi.
Endeksin geçen yılki sıralamasında yüzde 70.9’luk bir oranla ilk sırada yer alan sanatçı Haluk Levent, bu yıl kendi yüzdesinde ufak bir artışla ilk sıradaki yerini korudu. İkinci sırayı geçen yıl elde ettiği yüzde 61.4 oranına yakın bir yüzdeyle Müge Anlı alırken, 2020’nin en güvenilir üçüncü ünlüsü oyuncu Şener Şen bu yıl bir sıra gerileyerek yerini “Kim Milyoner Olmak İster” yarışmasıyla ekranlarda yer alan sunucu-oyuncu Kenan İmirzalıoğlu’na bıraktı.
GENÇLERİN ÜNLÜLERE GÜVENİ DÜŞÜK
Komedyen Şahan Gökbakar ise Celebrity Güven Endeksi’ne 20’nci sıradan giriş yaptı.
Öte yandan Haluk Levent, Müge Anlı, Binnur Kaya, Uğur Dündar ve Gülse Birsel’e daha çok kadınlar, Şener Şen’e ise bu yıl daha çok erkeklerin güven beslediği sonucuna ulaşıldı. Binnur Kaya, Uğur Dündar ve Gülse Birsel’e güven açısından 46–55 yaş grubu, Nihat Hatipoğlu’na güven açısından 26–35 yaş grubu öne çıktı. Araştırmanın ortaya koyduğu belki de en önemli bulgulardan biri de genel olarak 15–25 yaş grubunun ünlülere güven düzeyinin düşük olduğu yönünde.
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