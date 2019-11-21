Türkiyenin en büyük savaş gemisi 2020'de hizmete girecek

21 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Savunma Sanayii Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Demir, İstanbul Tuzla'da yapımı devam eden Çok Maksatlı Amfibi Hücum Gemisi TCG Anadolu'da incelemelerde bulundu.
Geminin, Türkiye'nin gurur kaynağı olacağını dile getiren Demir, şunları kaydetti:
"Kamuoyunda uçak gemisi olarak bilinen gemimize yönelik çalışmalar son derece düzenli şekilde yürütülüyor. Süre olarak da tersaneyle konuştuğumuzda, planlanan süreden yaklaşık 1 yıl önce geminin teslim edilmesiyle ilgili tedbirlerin alındığını, alınmaya devam edildiğini gördük. İnşallah 2020'nin sonunda bu gemiyi Deniz Kuvvetlerimize vermiş olacağız. Tersaneyle konuşmalarımızda bu çalışmaların gidişatından memnun olduklarını gördük. Biz de gidişattan memnunuz."
İnceleme sırasında çeşitli ürünlerin yerlileştirilmesi, yerli ürünler ve projeler kullanılmasıyla ilgili yerinde tespitler yaptıklarını ifade eden Demir, "İnşallah bundan sonra bu tür gemilerle Türkiye de dünyada iddialı olacaktır. Hem tasarımı hem de çeşitli malzemeler, sistemler açısından da iddialı bir konuma geleceğimizi umuyoruz. Deniz Kuvvetlerimize hayırlı olmasını temenni ediyoruz." dedi.
Çok Maksatlı Amfibi Hücum Gemisi (LHD) projesi kapsamında TCG Anadolu gemisi asgari bir tabur büyüklüğündeki bir kuvveti, ana üs desteği gerektirmeksizin, kendi lojistik desteği ile belirlenen yere intikal ettirebilecek TCG Anadolu gemisinin inşaatına İstanbul Tuzla'daki Sedef Tersanesi'nde devam ediliyor.
TCG Anadolu, 4 mekanize, 2 hava yastıklı ve 2 personel çıkarma araçlarının yanı sıra uçak, helikopter ve insansız hava araçları da taşıyacak. 231 metre uzunluk ve 32 metre genişlikteki geminin tam yük deplasmanı yaklaşık 27 bin ton olacak.
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