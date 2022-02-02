Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem

Türkiye’nin en büyük psikoloji zirvesi: Beyhan Budak, Sinan Canan, Gülseren Budayıcıoğlu zirvede

Türkiye’nin en büyük psikoloji zirvesi yapılacak. 1 Mart – 10 Mart 2022 tarihleri arasında, 8 gün boyunca psikoloji alanındaki en önemli konulara değinilecek seminer, insanların hayata karşı doğru hazırlıkları yapması ve psikoloji alanındaki gelişmeleri ele alacak. Zirveye, Beyhan Budak, Sinan Canan, Gülseren Budayıcıoğlu gibi ünlü psikologlar katılacak

02.02.2022 - 15:54 | Güncelleme: ABONE OL
Türkiye’nin en büyük psikoloji zirvesi: Beyhan Budak, Sinan Canan, Gülseren Budayıcıoğlu zirvede

1-10 Mart arası gerçekleştirilecek olan Türkiye’nin en büyük psikoloji zirvesi; dünyanın karmaşıklığıyla baş edebilme, liderlik, yetişkinlik ilişkileri, motivasyon yolları, özgürlük ve farkındalık gibi birbirinden farklı konuların işleneceği semineri, evinizin rahatına taşıyor.

TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK PSİKOLOJİ ZİRVESİ

Eğitim ve gelişme alanında büyük başarılara imza atan Alfa Etkinlik’in öncülük ettiği zirve; psikolog yazar, klinik psikiyatr, uzman psikolog, Nöropsikolog, klinik psikolog gibi alanında uzmanlaşmış 20 konuşmacıyı misafir ediyor.

Alanında isim yapmış ve tecrübelerinden yararlanabileceğiniz zirve, Youtube üzerinden online olarak gerçekleştirilecek. Oturumların interaktif ve canlı olarak gerçekleştirileceği zirvede 20 oturum ve sonrasında katılımcılara dijital belge verilecek.

Barış Can SAĞIR, Emre UZUN ve İlkan KARAMAN önderliğinde kurulan Alfa Etkinliğin organize ettiği, Türkiyenin en büyük psikoloji zirvesinde; Beyhan BUDAK, Kemal SAYAR, Sinan CANAN, Gülseren BUDAYICIOĞLU, Dilay SÜLOĞLU, Gökhan ÇINAR, Acar BALTAŞ, Hakan TÜRKÇAPAR, Binnur YEŞİLYAPRAK, Öget Öktem TANÖR, Ayşe Bilge SELÇUK, Zümra ATALAY, Bilge UZUN, İbrahim BİLGEN, Rukiye KARAKÖSE, Uğur DALAN, Ziya ÜNLÜTÜRK, Sinem DURUSAL, Tuba DADAŞOĞLU, İrem OTURAKLIOĞLU yer almakta.

Online Psikoloji Zirvesi için geri sayım

Mart ayının ilk haftası, 8 gün boyunca psikoloji zirvesine doyacak olan katılımcılar, indirimli bilet fiyatlarıyla, bu en büyük zirveye katılım şansını yakalıyor. Konusunda uzman 20 konuşmacının katıldığı zirvenin en büyük özelliği ise hem evinizden hem de işyerinizden online olarak katılım sağlayabiliyor olmanızdır.

Diğer yandan kariyerinde atılım yapmak isteyen, özgeçmişini daha da sağlam hale getirmek isteyenlerin için uygun bir fiyatla katılım yapılabilecek

Yapmanız gereken tek şey; Alfa Etkinlik ana sayfası üzerinden ön kayıt başvurusu yaptırmak ve kontenjan dolana kadar, biletinizi alarak, yerinizi sağlamlaştırmaktır. Bilet fiyatını ödediğiniz andan itibaren, 48 saat içinde koşulsuz iade hakkınız bulunuyor.

Türkiye’de online olarak ilk defa gerçekleştirilecek büyük zirve, canlı ve interaktif oturumlarla sizlere bambaşka bir dünyanın da kapılarını aralayacak. Katılımcıların özel kod sistemi sayesinde sorgulayabilecekleri belgeler için; etkinlik öncesi ve kesin kayıt işlemlerinden sonra kayıt mesajında, SMS olarak kod gönderilerek gerçekleştirilecek.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Regaip Kandili ibadetleri ve duaları
Regaip Kandili ibadetleri ve duaları
En güzel Kandil mesajları seçenekleri
En güzel Kandil mesajları seçenekleri
Dışişleri'nden Avrupa Konseyi'ne Kavala tepkisi
Dışişleri'nden Avrupa Konseyi'ne Kavala tepkisi
ABD'de eski eşinin öldürdüğü Bengü'ye veda
ABD'de eski eşinin öldürdüğü Bengü'ye veda

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.