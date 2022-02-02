1-10 Mart arası gerçekleştirilecek olan Türkiye’nin en büyük psikoloji zirvesi; dünyanın karmaşıklığıyla baş edebilme, liderlik, yetişkinlik ilişkileri, motivasyon yolları, özgürlük ve farkındalık gibi birbirinden farklı konuların işleneceği semineri, evinizin rahatına taşıyor.
TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK PSİKOLOJİ ZİRVESİ
Eğitim ve gelişme alanında büyük başarılara imza atan Alfa Etkinlik’in öncülük ettiği zirve; psikolog yazar, klinik psikiyatr, uzman psikolog, Nöropsikolog, klinik psikolog gibi alanında uzmanlaşmış 20 konuşmacıyı misafir ediyor.
Alanında isim yapmış ve tecrübelerinden yararlanabileceğiniz zirve, Youtube üzerinden online olarak gerçekleştirilecek. Oturumların interaktif ve canlı olarak gerçekleştirileceği zirvede 20 oturum ve sonrasında katılımcılara dijital belge verilecek.
Barış Can SAĞIR, Emre UZUN ve İlkan KARAMAN önderliğinde kurulan Alfa Etkinliğin organize ettiği, Türkiyenin en büyük psikoloji zirvesinde; Beyhan BUDAK, Kemal SAYAR, Sinan CANAN, Gülseren BUDAYICIOĞLU, Dilay SÜLOĞLU, Gökhan ÇINAR, Acar BALTAŞ, Hakan TÜRKÇAPAR, Binnur YEŞİLYAPRAK, Öget Öktem TANÖR, Ayşe Bilge SELÇUK, Zümra ATALAY, Bilge UZUN, İbrahim BİLGEN, Rukiye KARAKÖSE, Uğur DALAN, Ziya ÜNLÜTÜRK, Sinem DURUSAL, Tuba DADAŞOĞLU, İrem OTURAKLIOĞLU yer almakta.
Online Psikoloji Zirvesi için geri sayım
Mart ayının ilk haftası, 8 gün boyunca psikoloji zirvesine doyacak olan katılımcılar, indirimli bilet fiyatlarıyla, bu en büyük zirveye katılım şansını yakalıyor. Konusunda uzman 20 konuşmacının katıldığı zirvenin en büyük özelliği ise hem evinizden hem de işyerinizden online olarak katılım sağlayabiliyor olmanızdır.
Diğer yandan kariyerinde atılım yapmak isteyen, özgeçmişini daha da sağlam hale getirmek isteyenlerin için uygun bir fiyatla katılım yapılabilecek
Yapmanız gereken tek şey; Alfa Etkinlik ana sayfası üzerinden ön kayıt başvurusu yaptırmak ve kontenjan dolana kadar, biletinizi alarak, yerinizi sağlamlaştırmaktır. Bilet fiyatını ödediğiniz andan itibaren, 48 saat içinde koşulsuz iade hakkınız bulunuyor.
Türkiye’de online olarak ilk defa gerçekleştirilecek büyük zirve, canlı ve interaktif oturumlarla sizlere bambaşka bir dünyanın da kapılarını aralayacak. Katılımcıların özel kod sistemi sayesinde sorgulayabilecekleri belgeler için; etkinlik öncesi ve kesin kayıt işlemlerinden sonra kayıt mesajında, SMS olarak kod gönderilerek gerçekleştirilecek.
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