04 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
OYAK Denizcilik ve Liman İşletmeleri A.Ş. tarafından yapılan otomotiv limanının inşasını hızlandıracak yeni bir finansman desteği bulundu.
Toplam 110 milyon dolarlık yatırım için gerekli olan tutarın 44 milyon doları Japonya Uluslararası İşbirliği Bankası (JBIC) tarafından karşılanırken, kalan kısmın da bir bölümü MUFG Bank (Mitsubishi UFJ Financial Group) tarafından sağlanacak.
OYAK ve grup şirketlerinin etkinliğini, verimliliğini ve karlılığını artıracak uygulamaları devreye aldıklarını belirten OYAK Genel Müdürü Süleyman Savaş Erdem, şunları söyledi: “Ülkemizin, dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasında yer alma hedefini kendi hedefimiz olarak görüyor, adımlarımızı bu vizyonla atıyoruz. Uluslararası finans piyasalarının en önemli aktörlerinden olan JBIC ve MUFG Bank ile olan bu anlaşma da bu anlamda bizler adına gurur verici. Küresel dalgalanmaların olduğu dönemlerde hızlı, atik ve esnek davranmak, en az yatırım süreçlerini doğru kurgulamak kadar önemli. Bu nedenle, imzaladığımız sözleşme ülkemize ve OYAK’a olan güvenin göstergesidir. OYAK’ı çok daha iyi noktalara, sürdürülebilir başarı hedefiyle taşımaya devam edeceğiz.”
'2020 YILINDA TAMAMLANACAK'
Limanın inşaasının 2020 yılında tamamlanacağının müjdesini de veren Erdem, OYAK Port’un uluslararası otomotiv lojistik trafiğinin merkezi olacağını söyledi. Erdem, “Standartlarıyla ve kapasitesiyle dünyanın sayılı limanları arasına girecek olan OYAK Port, artan otomotiv ihracatı hacminin yarattığı yeni ihtiyaçları ve talepleri karşılayacak” dedi.
Japonya Uluslararası İşbirliği Bankası JBIC’den yapılan açıklamada; “Bu kredinin, OYAK Grup Şirketleri ve JBIC arasındaki ilişkiyi güçlendirmesi, Türkiye ve dünyada çeşitli sektörlerde Japon şirketlerinin yatırımları ve ihracatı için daha fazla fırsat yaratmak üzere taraflar arasındaki iş birliğini geliştirmesi bekleniyor” denildi.
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