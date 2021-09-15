AA

Türkiye İstatistik Kurumu verilerinden derlenen bilgilere göre, ocak-ağustos döneminde yabancılara 30 bin 849 konut satıldı.

Bu konutları toplamda 31 bin 242 yabancı satın alırken, bu rakam geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 50 artış gösterdi.

Satılan konut sayısıyla satın alan yabancı uyrukluların sayısı arasındaki fark, aynı konutu farklı uyruklu kişilerin satın almalarından kaynaklandı.

EN ÇOK IRAKLILAR KONUT ALDI

Yılın 8 ayında en çok konut satın alan yabancı uyruklular 4 bin 631 ile Iraklılar oldu.

Bu ülke vatandaşlarını, 4 bin 600 kişi ile İranlılar, 2 bin 575 kişi ile Ruslar ve 1819 kişi ile Afganistanlılar takip etti.

EN FAZLA ARTIŞ HIZI ABD VATANDAŞLARINDA GÖRÜLDÜ

Ocak-ağustos döneminde uyruk bazında en fazla konut satış artış hızı yüzde 254 ile ABD vatandaşlarında görüldü. Geçen yılın aynı döneminde Türkiye'den konut satın alan ABD vatandaşı sayısı 246 iken bu yılın aynı döneminde söz konusu sayı 871'e çıktı.

Bu ülke vatandaşlarını yüzde 156 artışla Pakistanlılar, yüzde 155 yükselişle Kazakistanlılar ve yüzde 151 artışla Sudanlılar izledi.

Bu dönemde, Türkiye'den konut alan Çin uyrukluların sayısı ise yüzde 5,6 azalarak 575'ten 543'e geriledi.

Uyruklarına göre Türkiye'den konut alan yabancıların sayısı şöyle:



Ülke Ocak-Ağustos 2020 Ocak-Ağustos 2021 Yüzde değişim Toplam 21.117 31.242 48 İran 3.808 4.600 21 Irak 3.339 4.631 38,7 Rusya Federasyonu 1.447 2.575 78 Afganistan 1.111 1.819 63,7 Kuveyt 470 873 85,7 Almanya 686 1.186 72,9 Kazakistan 442 1.129 155,4 Amerika Birleşik Devletleri 246 871 254 Azerbaycan 700 858 22,6 Ürdün 575 674 17,2 Filistin 504 744 47,6 İngiltere 479 543 13,4 Yemen 610 810 32,8 Lübnan 353 545 54,4 Çin 575 543 -5,6 Ukrayna 442 689 55,9 İsveç 271 488 80 Mısır 407 655 60,9 Pakistan 231 592 156,3 Sudan 157 394 151 Diğer ülkeler 4.264 6.023 41,3