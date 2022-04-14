30-40 yıl önce arazilerde, yollarda hassas cihazlarla ölçüm yapan ve bu ölçümleri uzun ve incelikli hesaplamalardan sonra koordinatlara çevirebilen haritacılar için kağıt kalem vazgeçilmezdi. 1989 yılında sektör, elle not edilen bu bilgileri sayısallaştıran, çizgi alanlarını bilgisayar ortamına taşıyan bir yazılımı konuşmaya başladı. Mekansal verinin dijitalleşmesine öncülük eden ilk yerli yazılım Netcad böyle doğdu.

Ve “sürekli inovasyon” mottosunu benimseyerek yıllar içince 7 ana kategoride geliştirdiği mühendislik çözümleriyle Netcad, global rakiplerine meydan okuyan yerli ve milli bir teknoloji ürün şirketi haline geldi.

Bu teknolojiyi kimler kullanıyor?

Bugün 90’dan fazla üniversitenin 700’e yakın bölümünde ders olarak okutulan Netcad’i, 10 bakanlık, 800’den fazla kamu kurumu, 1.250’nin üzerinde belediye ve 8.000’den fazla özel şirket kullanıyor. Netcad’in 30’dan fazla mühendislik çözümü, Türkiye’de kadastro ve haritacılık, şehir planlama ve altyapı uygulamalarında sektör standardı haline geldi. Türkiye’de üretilen coğrafi verilerin büyük bir bölümü Netcad dosya formatı ile üretiliyor. Netcad, yaşam alanlarımızın planlanmasından yönetimine, altyapı yatırımlarının tasarımlarından uygulamasına kadar birçok alanda hayatlarımıza dokunuyor.

Mekansal veri neden bu kadar önemli?

Hayatımızın her alanında mekânsal veriyi yönetmek, bu veri ile analizler yapmak gün geçtikçe önem kazanıyor. Koordinat, adres vb. konum bilgisi içeren veya harita üzerinde bir lokasyona bağlanmış her türlü veriden oluşan mekansal veriyi yönetmek, analizler yapmak gün geçtikçe önem kazanıyor. Netcad’in inşaattan, maden alanlarına, alt yapıdan, kent yönetimine, AVM’deki bir mağazanın kapasitesinden, taşınmaz kültür varlıklarının envanterine, üniversite kampüslerinden, sokakların 360 derece görüntülenmesine, e-ruhsat, e-imar, akıllı aydınlatma, akıllı şantiye, akıllı fabrika uygulamalarına kadar sınırsız çözüm alanları bulunuyor.

Görüntü işleme teknolojisi, derin öğrenme teknikleri ve yapay zeka algoritmaları kullanarak otonom anomali tespiti ve yoğunluk analizleri yapılabiliyor. Böylece iç ve dış mekan analitiği, iş sağlığı ve güvenliği vb. alanlarda da çözümler sunuluyor.

Adım adım işlenen bir başarı hikayesi…

2017’den bugüne her yıl 500 Bilişim Şirketi Araştırmasında coğrafi bilgi sistemleri kategorisinde birinci olan Netcad, ülkemizin kent planlaması, harita mühendisliği, mekânsal tabanlı mühendislik ve coğrafi bilgi sistemi dendiğinde akla gelen markası.

Bir yazılım şirketinin ötesinde teknoloji ürün şirketi olan Netcad, kısa bir süre içinde hisselerinin bir bölümünü halka arz etmeye hazırlanıyor.

Ülkemizin kalbi Ankara’dan doğan, çalışmalarıyla akademik dünyada ve iş hayatında kabul gören ortak bir standart oluşturan Netcad’i biraz daha yakından tanımak ve yeni çalışma alanları ile yarattığı fırsatları keşfetmek ister misiniz?

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