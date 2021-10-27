Yapay zeka ekosisteminin tüm paydaşlarının bütüncül olarak gelişmesini ve sürdürülebilirliğini desteklemek; kişi ve kurumlar arasında işbirliklerini, kapasite ve ticarileşme oranının artmasını sağlamak amacıyla faaliyet gösteren “Türkiye Yapay Zeka İnisiyatifi” Girişimler Haritası’nı (Ekim 2021) yayınladı.
Türkiye Yapay Zeka İnisiyatifi’nin (TRAI) Ekim 2021 Yapay Zeka Girişim Haritası’nda görüntü işleme, öngörü ve veri analitiği, arama asistanı ve arama motoru, doğal dil işleme, chatbot, makine öğrenmesi, optimizasyon, otonom araçlar, robotik süreç otomasyonu ve akıllı platformlar gibi alanlarda çalışmalar yapan 208 girişim yer aldı. Böylece 2017’de 24 olan yapay zeka girişim sayısı 4 yılda 8 kattan fazla artmış oldu.
İŞTE O GİRİŞİMLER
TRAI Girişim Haritası’nda yer alan yapay zeka girişimlerinin sayısı artmakla birlikte aynı zamanda sektörel dağılımları, üretilen çözümlerin kapasite ve yapısı bağlamında da gelişme yaşandığı görülüyor.
Türkiye Yapay Zeka İnisiyatifi Girişimler Haritası’nda (Ekim 2021) yer alan girişimlerin kategorilerinin dağılımı ise şöyle:
Görüntü İşleme: 64
Makine Öğrenmesi: 41
Öngörü ve Veri Analitiği: 27
Chatbot ve Diyalogsal Yapay Zeka: 18
Doğal Dil İşleme: 17
Optimizasyon: 9
RPA (Robotik Süreç Otomasyonu): 9
Otonom Araçlar: 8
Arama Motoru ve Arama Asistanı: 6
Nesnelerin İnterneti: 4
Akıllı Platformlar: 5
TRAI Girişimler Haritası’na (Ekim 2021) yeni eklenen girişimler Pivony, Reengen, Glosa, Cosure, Xchangewiser, Delivers AI, Turk AI, Safetech, Analythinx, Amani AI, ACT Dijital, Monopayments, Aeon Technologies, A2 Teknoloji, Bridgesoft, Ango AI, RNV Analytics, AIX, GenRPA oldu.
Türkiye’de 2017 yılında yapay zeka farkındalığını artırmak ve ekosistemi geliştirmek amacıyla kurulan Türkiye Yapay Zeka İnisiyatifi’nin (TRAI) haritasında, görüntü işleme, öngörü ve veri analitiği, arama asistanı ve arama motoru, doğal dil işleme, chatbot, makine öğrenmesi, optimizasyon, otonom araçlar, robotik süreç otomasyonu ve akıllı platformlar gibi 11 farklı kategoride çalışmalar yapan girişim ve yapay zeka şirketleri inceleniyor.
YILLARA GÖRE YAPAY ZEKA EKOSİSTEMİ
Kurulduğu 2017 yılını 24 girişimle tamamlayan Türkiye Yapay Zeka İnisiyatifi’nin, 2018 yılında 28 şirket desteği, 9 teknoloji iş ortağı ve ekosistem haritasında 64 girişimi bulunuyordu. Görüntü işleme, doğal dil işleme, otonom araç, chatbot, ses tanıma, öngörü ve analitik gibi konularda çalışmalar yapan girişimlerin sayısı 2019 yılında 75’e çıktı.
2020 yılının mart ayına gelindiğinde ise özel sektörün yapay zekaya olan ilgisi, artan yatırım ve destek imkanlarıyla birlikte yapay zeka girişimleri değer yaratmaya, etki alanını geliştirmeye devam etti ve 112’e rakamına ulaştı. 2020’nin Temmuz ayında girişim haritasındaki rakam 134’ken, Kasım 2020’de bu rakam 145, Şubat 2021’de164, Haziran 2021’de ise 184 oldu.
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