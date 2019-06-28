Son yıllarda özellikle sosyal ağlar üzerinden yayılan yalan haberlerin tespitine yönelik olarak Türkiye’de kritik bir patent başvurusu yapıldı.

Turkcell’in, Türk Patent ve Marka Kurumu’na “Patent/Faydalı Model” kapsamında “Bir Haber Doğrulama Sistemi” başlığıyla buluş başvurusu yaptığı ortaya çıktı. BT Dünyası’ndan teknoloji yazarı Kemalettin Bulamacı’nın gündeme taşıdığı başvuru, 17 Mayıs 2019 tarihinde yapıldı.

Turkcell’in Türk Patent ve Marka Kurumu’na yaptığı 2019/07450 numaralı bu patent başvurusunun ayrıntılarına ulaştık. İşte o başvuru:

Yapılan başvuruya göre Blockchain tabanlı olarak çalışacak sistem, sosyal medya aracılığıyla yayılan haberlerin doğru olup olmadığını, internet üzerindeki tüm haber kaynakları üzerinden kontrol edecek.

BLOCKCHAIN KULLANILACAK

Turkcell Teknoloji Araştırma ve Geliştirme Anonim Şirketi adına yapılan başvurunun şekli ve kapsamı ise “ulusal” olarak belirlendi. Henüz tescil edilmeyen ve Türk Patent ve Marka Kurumu’nun inceleme aşamasında olduğu “haber doğrulama sistemi” patenti başvurusunda, buluşla ilgili olarak şu özet bilgiler yer aldı:

“Bu buluş, sosyal medya üzerinden bilinçli ya da bilinçsiz şekilde yayılan doğru olmayan haberlerin, blok zincir teknolojisi ile internet üzerindeki tüm haber kaynakları üzerinden doğruluğunun araştırılmasını sağlamak amacıyla geliştirilen bir haber doğrulama sistemi ile ilgilidir.”

3 Tek (Tritech) Patent Marka Danışmanlık A.Ş. aracılığıyla yapılan başvuruda buluş sahipleri olarak ise Berna Başer, Ferda Çekinmez ve Göktuğ Yılmaz’ın isimlerine yer verildi.