Türkiye’deki Prime üyeleri için binlerce fırsat 21 ve 22 Haziran’da Amazon Prime Day’de

21 Haziran gece yarısı başlayan Prime Day ile Türkiye’deki Amazon Prime üyelerine 48 saat boyunca tüm kategorilerden binlerce üründe kaçırılmayacak fırsatlar sunuluyor. Prime üyeleri, Adidas, Camper, Puma, Levi’s, Crocs, Samsung, Sony, Tefal, Philips ve birçok dünyaca ünlü markanın ürünlerinde müthiş indirimlerden faydalanabiliyor.

Amazon, bu yıl gerçekleştirdiği Prime Day ile 20 ülkedeki Prime üyelerine 2 milyonu aşkın fırsat sunuyor. Şimdiye kadar gerçekleştirilen tüm Prime Day etkinliklerinden çok daha fazla indirimin sunuladuğu etkinlikte Prime üyeleri, 21 Haziran gece yarısı başlayan indirimlerden 48 saat boyunca faydalanabilecek. Prime Day indirimleri teknoloji severlerden moda tutkunlarına, oyun âşıklarından evcil hayvan sahiplerine tüm Prime üyelerine yaz döneminde ihtiyaç duyabilecekleri ürünlerde müthiş fırsatlar sunuyor. Prime üyesi değilseniz, daha fazla bilgi almak için amazon.com.tr/primeday adresini ziyaret edebilir; üye olarak ve 30 günlük ücretsiz deneme sürenizi başlatarak Prime Day fırsatlarının yanı sıra bedava ve hızlı kargo, Prime Video ve Prime Gaming aracılığıyla eğlencenin en iyileri ve daha fazla ayrıcalığa erişim sağlayabilirsiniz.

Amazon.com.tr Ülke Genel Müdürü Richard Marriott,“Bu yıl Prime Day ile yaza, iki gün sürecek müthiş indirimler ve Prime üyeliğinin sunduğu en iyi fırsatlarla giriş yapıyoruz. Binlerce popüler markada kaçırılmayacak fırsatlar, sınırlı süre için geçerli indirimler ve Prime üyelerini eğlencenin en iyileriyle buluşturan ayrıcalıkları ile Prime Day, Prime üyesi olmak ve Amazon.com.tr’den alışveriş yapmanın kolaylığını ve rahatlığını deneyimlemek için yılın en iyi zamanı,” ifadelerini kullandı.

Prime Day İndirimleri

Prime Day 2021, Prime Day tarihindeki en fazla fırsatı Prime üyeleriyle buluşturuyor. Prime üyeleri aynı zamanda, dünyanın önde gelen markalarının ürünlerinin ve tüm kategorilerden cazip fırsatların sunulduğu “Bitmeden Yakala” ile müthiş indirimlere de erişim sağlayabiliyor. Sınırlı sayıda sunulacak bu fırsatlardan ve 48 saat sürecek indirimlerden en iyi şekilde faydalanmak için www.amazon.com.tr/primeday adresini ziyaret etmeyi unutmayın.

Amazon Prime Day’de sunulan indirimlerden bazıları:

Elektronik: HP bilgisayarlarda %30'a varan indirim, seçili Lenovo ürünlerinde %30'a varan indirim, MSI bilgisayarlarda %20'ye varan indirim, Harman Kardon ve Marshall markalı ürünlerde %25’e varan indirim

HP bilgisayarlarda %30'a varan indirim, seçili Lenovo ürünlerinde %30'a varan indirim, MSI bilgisayarlarda %20'ye varan indirim, Harman Kardon ve Marshall markalı ürünlerde %25’e varan indirim Güzellik: Maybelline New York ürünlerinde %30'a varan indirim, seçili sağlık, kişisel bakım ve hijyen ürünlerinde %30'a varan indirim

Maybelline New York ürünlerinde %30'a varan indirim, seçili sağlık, kişisel bakım ve hijyen ürünlerinde %30'a varan indirim Moda: Camper kadın ve erkek ayakkabılarında %50’ye varan indirim, seçili Levi’s erkek ve kadın üst giyim ürünlerinde net %50 indirim, Slazenger erkek spor ayakkabı ve sneakerlarda %45’e varan indirim, outdoor sırt çantalarında %50’ye varan indirim, Adidas ve Reebok spor çanta ve aksesuarlarında %50’ye varan indirim

Camper kadın ve erkek ayakkabılarında %50’ye varan indirim, seçili Levi’s erkek ve kadın üst giyim ürünlerinde net %50 indirim, Slazenger erkek spor ayakkabı ve sneakerlarda %45’e varan indirim, outdoor sırt çantalarında %50’ye varan indirim, Adidas ve Reebok spor çanta ve aksesuarlarında %50’ye varan indirim Mutfak: Blender ve mikserlerde %30'a varan indirim, çay makineleri ve su ısıtıcılarında %30'a varan indirim, kahve makinelerinde %30'a varan indirim, Philips ev ve mutfak aletlerinde %30'a varan indirim, seçili Tefal ürünlerinde %40'a varan indirim

Blender ve mikserlerde %30'a varan indirim, çay makineleri ve su ısıtıcılarında %30'a varan indirim, kahve makinelerinde %30'a varan indirim, Philips ev ve mutfak aletlerinde %30'a varan indirim, seçili Tefal ürünlerinde %40'a varan indirim Temizlik: Bulaşık deterjanlarında %40'a varan indirim, çamaşır deterjanlarında %30'a varan indirim

Bulaşık deterjanlarında %40'a varan indirim, çamaşır deterjanlarında %30'a varan indirim Gıda ve içecek: Seçili kahvelerde %30'a varan indirim, siyah çay ve bitki çaylarında %40'a varan indirim

Seçili kahvelerde %30'a varan indirim, siyah çay ve bitki çaylarında %40'a varan indirim Kişisel Bakım: Erkek bakım kitleri ve tıraş makinelerinde %40’a varan indirim, Oral-B ürünlerinde %30'a varan indirim, Philips kişisel bakım aletlerinde %30'a varan indirim

Erkek bakım kitleri ve tıraş makinelerinde %40’a varan indirim, Oral-B ürünlerinde %30'a varan indirim, Philips kişisel bakım aletlerinde %30'a varan indirim Bebek Ürünleri: Bebek bezleri ve bebek bakım ürünlerinde %30'a varan indirim, seçili bebek arabalarında %30'a varan indirim, seçili bebek beslenme ürünlerinde %50'ye varan indirim, seçili oto koltuklarında %40'a varan indirim

Bebek bezleri ve bebek bakım ürünlerinde %30'a varan indirim, seçili bebek arabalarında %30'a varan indirim, seçili bebek beslenme ürünlerinde %50'ye varan indirim, seçili oto koltuklarında %40'a varan indirim Oyuncak: 200 TL altı LEGO ürünlerinde %30'a varan indirim, Oyuncak bebekler ve aksesuarlarında %30'a varan indirim, seçili Hasbro oyuncaklarda %50'ye varan indirim, seçili LEGO ürünlerinde %30'a varan indirim, yetişkin LEGO ürünlerinde %30'a varan indirim, yetişkinler için yapbozlarda %30'a varan indirim

200 TL altı LEGO ürünlerinde %30'a varan indirim, Oyuncak bebekler ve aksesuarlarında %30'a varan indirim, seçili Hasbro oyuncaklarda %50'ye varan indirim, seçili LEGO ürünlerinde %30'a varan indirim, yetişkin LEGO ürünlerinde %30'a varan indirim, yetişkinler için yapbozlarda %30'a varan indirim Evcil Hayvan Ürünleri: Kedi ve köpek mamalarında %30'a varan indirim

Kedi ve köpek mamalarında %30'a varan indirim Spor ve outdoor: Fitbit ürünlerinde 300TL'ye varan indirim, Garmin saat, yedek kayış ve aksesuarlarda 300TL'ye varan indirim, seçili çadır ve uyku tulumu modellerinde %30'a varan indirim, Stanley termoslarda %25'e varan indirim

Fitbit ürünlerinde 300TL'ye varan indirim, Garmin saat, yedek kayış ve aksesuarlarda 300TL'ye varan indirim, seçili çadır ve uyku tulumu modellerinde %30'a varan indirim, Stanley termoslarda %25'e varan indirim Kitap: Çok satan kitaplarda %60’a varan indirim, yabancı kitaplarda %30'a varan indirim

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