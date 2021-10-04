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Dijitalleşmenin giderek hız kazandığı ve akıllı telefonların günlük yaşantımızdaki önemini arttırdığı günümüz dünyasında, mobil oyun uygulamaları da gücüne güç katarak gelişimine hız kesmeden devam ediyor. Mobil oyunların günlük hayatımızın en büyük vazgeçilmezlerinden biri haline geldiği artık inkar edilemez bir gerçek.

Peki Türkiye’deki mobil oyuncular kimler ve zamanlarını nasıl geçiriyorlar? hangi oyunlar daha çok tercih ediliyor? Mobil reklam platformu AdColony, Türkiye’deki mobil oyuncuların kimler olduğunu, nasıl zaman geçirdiklerini, mobil oyunlara yaklaşımlarını, ruh hallerini ve tercihlerini analiz etmek için araştırma şirketi Nielsen ile birlikte 500 kullanıcı üzerinde bir inceleme yürüttü.

Araştırmadan çıkan sonuçlara göre Türkiye’deki yetişkinlerin yüzde 78’i mobil oyun oynadığını belirtirken, mobil oyuncuların yüzde 52 sini erkekler oluşturuyor. Mobil oyunları yalnızca gençler oynar klişesi ise ankete katılanların yüzde 42’sinin 30-49 yaş arasında olmasıyla yıkılıyor.

Oyun oynarken cihaz tercihleri kişiden kişiye değişse de mobil cihazların kullanıcıların her zaman yanında, cebinde, çantasında olması, onları vazgeçilmez kılıyor. Ankete katılanların yüzde 70’i oyun oynamak için akıllı telefonlarını her gün kullandığını belirtirken, yüzde 47’si ise gün içerisinde 2-3 kere mobil oyun oynadığını belirtiyor.

HANGİ TARZ OYUNLARI OYNUYORLAR?

Her konuda olduğu gibi kişisel zevkler ve tercihler de mobil oyunlar özelinde gün yüzüne çıkıyor. Türkiye’de kullanıcıların oynamayı en çok tercih ettiği oyun türü yüzde 48 ile Puzzle/Trivia/Kelime oyunları olurken, yüzde 37 ile Kart ve Aksiyon/Macera oyunları, yüzde 33 ile Strateji oyunları ve yine yüzde 33 ile Spor/Yarış oyunları takip ediyor. Kullanıcıların yüzde 29’u cihazlarında 2 oyun yüklü olduğunu belirtirken, yüzde 15’i ise 5 oyun yüklü olduğunu bildiriyor.

Türkiye’deki mobil oyuncuların yüzde 60’ı mobil oyunları eğlenceli bulduğu için oynadığını belirtirken, yüzde 57’si ise mobil oyunların kendilerini rahatlatıp, streslerini azalttığı için oynadığını bildiriyor. Katılımcıların yüzde 49’u ise mobil oyun oynarken kendilerini çok iyi hissettiğini belirtiyor.

Günlük yaşamımızda mobil oyun oynarken eş zamanlı başka aktiviteler de yapılıyor. Türkiye’deki katılımcıların yüzde 67’si mobil oyun oynarken müzik dinlediğini, yüzde 51’i ise televizyon izlediğini belirtiyor. Yalnızca reklam aralarında değil, izledikleri program esnasında mobil oyun oynadığını söyleyenlerin oranı ise yüzde 80.

Katılımcıların yüzde 57’si mobil oyun içinde para harcamayacağını söylerken, yüzde 75’i oyun içinde ilerlemek veya ödül kazanmak için para ödemek yerine ödüllü video reklamları izlemeyi tercih ettiğini belirtiyor.