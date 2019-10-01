01 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Türkiye hazır giyim sektörünün önde gelen markalarından DeFacto, mağazacılık alanında yeni bir dönem başlattı. Perakende ve hazır giyim sektörünün dijitalleşmesi kapsamında şirket, İstanbul Akasya’da açtığı yeni akıllı mağazasıyla Türkiye’de bir ilki gerçekleştirdi. Ziyaretçiler, mağazada robot satış danışmanları, akıllı aynalar ve sanal gerçeklik gözlükleri sayesinde hızlı, kolay ve konforlu bir alışveriş deneyimi yaşayacak.
DeFacto Akıllı Mağaza’da alışveriş yapmak isteyenleri robot satış danışmanları karşılayacak ve sistemi nasıl kullanacakları konusunda yönlendirecek. Kullanıcılar satın almak istedikleri ürünü kabinlerdeki akıllı aynalar sayesinde kolayca inceleyebilecek. Ayrıca sanal gerçeklik gözlükleri (Virtual Reality) sayesinde sadece bir dakika içinde o ürünün farklı beden ve renk seçeneklerinin dijital kopyalarına bakıp, istedikleri kıyafeti üzerinde görebilecekler. Bu sayede hem dijital alışveriş deneyimi yaşayacak hem de anında istediği ürüne dokunma, deneme ve iletişim kurma imkânını bulacak.
Ayrıca akıllı mağazada herhangi bir kasa noktası olmayacak. Müşteriler ödemelerini otomatik check-out veya kiosk’lardan yaparak, ürünleri satın alabilecek. Satın aldıkları ürünleri bir gün içerisinde kargo ücreti ödemeden ve poşet taşıma zahmetine girmeden tercih ettikleri adresten teslim alabilecekler. Ek olarak bir saat sonra başka bir DeFacto mağazasından da teslim alma imkanına sahip olacaklar. Mağazaların hiçbir noktasında kâğıt kullanılmayacak, böylece doğal kaynaklar da korunacak.
EN KÜÇÜK AMA EN ÇOK ÜRÜN ÇEŞİDİNİN OLDUĞU MAĞAZA
DeFacto CEO’su İhsan Ateş akıllı mağaza uygulamasıyla ilgili olarak yaptığı açıklamada şirketin dijital dönüşüm yolculuğunun temelini yerli yazılımların yer aldığını belirtti. DeFacto’nun faaliyetlerine başlamasından kısa süre sonra bir tane teknoloji şirketi kurduklarını vurgulayan Ateş, “15 yıl önce global bir moda markası olmak vizyonuyla yola çıktı. Bugün Türkiye ile birlikte 30 ülkede 500’den fazla mağazamız ve 14 bin kişiden oluşan çalışanımızla büyümeye devam ediyoruz. Yüzden fazla Türk mühendisin görev yaptığı Ar-Ge şirketimiz DeFacto Teknoloji, global hedeflerimize ulaşmak için kendi dijital iş modelimizi geliştiriyor. Bugüne kadar yapay zekayı kullandığımız perakende yazılımlarını oluşturduk. Omni-channel, e-ticaret ve mağaza entegrasyonu, tam otomatik depo gibi yerli projelere imza attık. Bu sayede DeFacto, moda üreten bir şirket olmanın yanı sıra ihtiyaç duyduğu teknolojiyi kendi bünyesinde üreten bir yapıya kavuştu. Bugün itibariyle açılışını yaptığımız DeFacto Akıllı Mağaza’da tüm alışveriş süreci tamamen dijital altyapı ile sağlanıyor. Burası 180 metrekareyle DeFacto’nun en küçük mağazası konumunda ancak en çok ürün çeşidinin olduğu mağazamızdır. Bu uygulamayı bir deneme olarak değil uzun vadeli bir iş planı olarak görüyoruz.”
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