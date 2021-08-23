Akıllı telefon markası realme, Türkiye’de ürettiği realme C25 modelinin tanıtımını gerçekleştirdi. Süper Gece manzarası özellikli 48MP AI Üçlü kamera ile gelen realme C25, ultra 6000 mAh batarya, 6.5 inç HD+ mini çentik tasarımlı tam ekran ve sekiz çekirdekli MediaTek Helio G70 12nm 2.0GHz işlemci barındırıyor.
43 saat görüşme yapılabilen C25’in 6000 mAh’lik bataryasıyla, 25 saat süreyle Youtube’da video izlenebiliyor veya 115 saat boyunca Spotify’da müzik dinlenebiliyor. Telefonda bulunan Hızlı Uygulama Durdurma özelliği, nadiren kullanılan uygulamaları otomatik olarak algılayıp durduruyor ve pil ömrünü uzatmak için işlevsiz olarak arka planda tutuyor.
Cihazda bulunan Akıllı Gece Şarj Koruyucusu özelliği ise, bataryayı uzun vadede korumak için gece şarj sırasında batarya dolduğunda, akıllı şarj özelliğini aktif hale getirerek pil ömrünü uzatıyor.
İşlemcinin güç tüketimini azaltan, 12nm FinFET işleme teknolojisiyle donatılmış MediaTek Helio G70 işlemciye sahip olan realme C25, hızı 2.0 GHz’e kadar varabilen dört Cortex-A73 çekirdeği barındırıyor.
MİNİ ÇENTİK TASARIMLI EKRAN
48MP üçlü kamerası ile 6000x8000'e varan ultra yüksek çözünürlükte fotoğraflar çekebilen C25'in 8 MP’lik ön selfie kamerası ise AI Beauty, HDR ve Portre modlarını destekliyor.
Yüzde 89.5'e varan ekran-gövde oranıyla 6.5 inç HD+ mini çentik tasarımlı ekrana sahip olan C25’te çift SIM yuvası ve hafızanın 256 GB'a kadar genişletilmesine olanak tanıyan özel bir SD kart yuvasından oluşmak üzere üç kart yuvası bulunuyor.
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