AA

Türkiye'nin ağustos sonu itibarıyla 52 bin 353 megavat kapasiteye ulaşan yenilenebilir enerji sektöründe yatırımların ekonomik büyüklüğü 66 milyar doları buldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye'nin elektrik kurulu gücü ağustos sonu itibarıyla 98 bin 493 megavata, toplam elektrik üretim santrali sayısı ise 10 bin 101'e ulaştı.

Bu kapasitenin 31 bin 441 megavatını hidroelektrik, 10 bin 14 megavatını rüzgar enerjisi, 7 bin 435 megavatını güneş enerjisi ve 1650 megavatını jeotermal enerji santralleri oluşturdu. Biyokütle (atık ısı dahil) santrallerinin kapasitesi ise ağustos sonu itibarıyla 1813 megavat oldu.

Böylece, elektrik kurulu gücünün yüzde 32'sini hidroelektrik, yüzde 10,2'sini rüzgar enerjisi, yüzde 7,5'ini güneş enerjisi, yüzde 1,7'sini jeotermal ve yüzde 1,8'ini biyokütle santralleri oluşturdu.

KAPASİTE ARTIŞININ LİDERİ RÜZGAR OLDU

Yenilenebilir enerji santrallerinin toplam elektrik kapasitesi içindeki payı ağustos sonu itibarıyla yüzde 53,15'e yükseldi.

Bu yıl ocak-ağustos döneminde 1182 megavat rüzgar, 768 megavat güneş enerjisi, 457 megavat hidroelektrik, 328 megavat biyokütle (atık ısı dahil) ve 37 megavat jeotermal olmak üzere toplam kurulu güç 2020 yılı sonuna göre 2 bin 602 megavat arttı.

Türkiye'de bu dönemde 221,6 milyar kilovatsaat elektrik üretildi.

Söz konusu üretimin 42,7 milyar kilovatsaati hidroelektrik, 19,5 milyar kilovatsaati rüzgar, 9,4 milyar kilovatsaati güneş, 7,1 milyar kilovatsaati jeotermal enerji santrallerinden ve 4,8 milyar kilovatsaati biyokütle santrallerinden elde edildi.

Böylece, bu yıl ocak-ağustos döneminde elektriğin yüzde 37,75'ini yenilenebilir enerji santralleri karşıladı.

BÖLGELERİN POTANSİYELİNİ KAYNAKLAR BELİRLİYOR

Rüzgar enerjisinde potansiyelin büyük kısmı Ege ve Marmara bölgelerinde yer alırken, bu alanda kurulu gücün 1715 megavatını İzmir, 1296 megavatını Balıkesir, yaklaşık 899 megavatını Çanakkale, 699 megavatını Manisa ve 477 megavatını İstanbul oluşturdu.

Hidroelektrikte 3 bin 128 megavatla en yüksek kapasiteye sahip Şanlıurfa'yı 2 bin 445 megavatla Elazığ, 2 bin 251 megavatla Diyarbakır, 1906 megavatla Adana ve 1815 megavatla Artvin takip etti.

Güneş enerjisinin başkenti Konya 964 megavat kapasiteyle başı çekerken, bu ili 393 megavatla Ankara, 379 megavatla Şanlıurfa, 339 megavatla Kayseri ve 298 megavatla İzmir izledi.

Ege Bölgesi'nde yoğunlaşan jeotermal enerjide en yüksek kurulu güç 848 megavatla Aydın'da inşa edildi. Aydın'ı 379 megavatla Manisa, 378 megavatla Denizli, 30 megavatla Çanakkale, 12 megavatla İzmir ve 3 megavatla Afyonkarahisar takip etti.

Biyokütle kapasitesinde ise 207 megavatla İstanbul, 123 megavatla Ankara ve 84 megavatla İzmir ilk 3 şehir olarak öne çıktı.

SEKTÖRÜN EKONOMİK BÜYÜKLÜĞÜ ARTIYOR

Yenilenebilir enerjide yatırım değerleri santralin kaynağı, yatırım yapılacak alanda karşılaşılan zorluklar, kullanılacak teknoloji, küresel maliyetlerin etkisi, emtia fiyatlarındaki değişkenlikler ve teşvik uygulamalarına göre değişkenlik gösteriyor.

Yenilenebilir Enerji Yatırımcıları Derneğinin (GÜYAD) söz konusu parametreleri dikkate alarak yaptığı hesaplamaya göre, Türkiye'nin ağustos sonu itibarıyla ulaştığı toplam 52 bin 353 megavat toplam yenilenebilir enerji kapasitesiyle 66 milyar doları bulan yatırım hacmi ortaya çıktı.

Bu yatırımın 35 milyar doları hidroelektrik, yaklaşık 13 milyar doları rüzgar, 10 milyar doları güneş enerjisi, 6 milyar doları jeotermal ve 2 milyar doları biyokütle sektöründe gerçekleşti.

YENİLENEBİLİR ENERJİNİN LİDER ŞİRKETLERİ

Türkiye'de en yüksek hidroelektrik kurulu güce sahip şirket 13 bin 993 megavat kapasiteyle kamu şirketi olan Elektrik Üretim AŞ olurken, bu şirketi özel sektörde 1443 megavatla Cengiz Holding izledi.

Rüzgar enerjisinde ise en yüksek kurulu güç sıralamasında Borusan EnBw 660 megavatla ilk sırada, Demirer Enerji 613,7 megavatla ikinci sırada yer aldı.

Kalyon Enerji 398 megavatla güneş enerjisinde en yüksek kapasiteye sahip yatırımcı konumunda bulunurken, bu şirketi 173,6 megavatla Cengiz Holding takip etti.

Jeotermalde 305 megavat kapasiteyle Zorlu Enerji ve 206 megavatla Gürmat öne çıktı.

Biyokütlede ise 130 megavat kapasitesi bulunan ITC ve 92,8 megavat kurulu gücüyle ISTAÇ, en yüksek kapasiteye sahip ilk iki şirket oldu.