Ulusal Turunçgil Konseyi Başkanı Kemal Kaçmaz, narenciyenin yaş sebze meyve ihracatında önemli paya sahip olduğunu belirtti.
Türk narenciyesinin piyasada talep görmeye devam ettiğini dile getiren Kaçmaz, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele sürecinde sektörde ihracattaki artışın sevindirici olduğunu anlattı.
Kaçmaz, yılın ilk yarısında sektörlerinin ülke ekonomisine önemli katkı sunduğuna dikkati çekerek, "Ocak-haziran döneminde gerçekleşen ihracatla 374 milyon dolar döviz girdisi sağlanmıştır. Bu da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13 artışın yaşandığını gösteriyor. Bu durum turunçgil ihracatının yaş meyve sebze sektöründe ne kadar önemli bir grup olduğunu ortaya koymaktadır." dedi.
Kaçmaz, dış satımda ürün bazında ilk sırada mandalinanın bulunduğunu, bunu limon, portakal ve greyfurtun takip ettiğini bildirdi.
Ocak-haziran dönemindeki ihracatın sektör tarafından olumlu karşılandığını ifade eden Kaçmaz, şöyle konuştu:
"Salgın döneminde bu ihracat bizim için sevindirici. Geçtiğimiz sezon rekoltede yaşanan düşüklüğe rağmen bu artışın olması Türk narenciyesine olan talebi ortaya koymaktadır. İlk yarıdaki bu artışın ikinci yarıda artarak devam etmesini bekliyoruz. Çünkü salgının hafiflemesi, kısıtlamaların kaldırılması, turizm sezonunun açılması ikinci yarıya olumlu etki yapacaktır."
"TÜRK ÜRÜNLERİ GİTTİĞİ YERDE TESCİLLENDİ"
Mersin Turunçgil Üreticileri Birliği Başkanı Ahmet Dursun Şahin de ihracat artışını güzel bir gelişme olarak değerlendirdi.
Salgın döneminde Türk narenciyesine talebin arttığını vurgulayan Şahin, "Bu süreçte ihracatımız arttı. Ürünlerimiz kaliteli bir şekilde ihraç ediliyor. Türk ürünleri gittiği yerde tescillendi. Şu an soğuk hava depolarındaki ürünlerimiz ihraç ediliyor. Gelecek dönemde ihracatımızın daha da artacağına inanıyoruz." dedi.
Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ayhan Kızıltan, turunçgilin hem bölge hem de ülke adına stratejik bir ürün olduğunu belirterek, sektörde çok sayıda kişinin istidam edildiğini söyledi.
Kızıltan, "Turunçgil ihracatının tamamen ülkemizin kazanç hanesine yazılıyor olmasını değerli buluyorum. Uzun süredir evlerinde kalan vatandaşların artık alışverişe çıkma, gezme isteğinin artmasından dolayı pandemi sürecinde zorunlu olarak kapanan sektörlerin canlanıp toparlanacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!