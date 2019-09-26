Türkiye’de kozmetik ürünleri sektörü küresel büyüme oranını ikiye katladı

26 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
URAW Yönetim Kurulu Başkanı Servet Şerifoğlu, kozmetik sektörünün ekonomik büyüklüğünün dünyada 300 milyar doları bulurken Türkiye’de kozmetik pazarının 3.5 milyar dolara ulaştığının altını çizdi. Artık yabancı kozmetik markaları kadar yerli markalarında tercih edildiğini söyleyen Şerifoğlu, Türkiye’nin ilk yerli ve milli kozmetik markası olan Uraw’ın büyüme hacminin buna en güzel örneklerden biri olduğunu söyledi.
Son satın alma rakamlarına bakıldığında, kozmetik harcamasında kadınların alışveriş ortalamasının yüzde 80, erkeklerin ise yüzde 20 olduğunu kaydeden Şerifoğlu, erkeklerin de kozmetik ürünlerine olan talebinin arttığını belirtti. ‘’Özelikle son yıllarda yerli ve milli ürünlere olan ilgi artıyor. Buna en büyük etkenlerden biri de piyasaya sürülen ürünlerin organik ve yerli ve hesaplı olması. Hal böyle olunca yerli girişimci ve yatırımcı firmalar harekete geçti. Bizim dikkatimizi çeken özellikle erkeklerin kozmetik ürünlerine daha çok ilgi göstermeye başlaması. Bunların içinde saç bakım ürünleri, saç problemleri için serumlar ve saç spreyleri yer alıyor. Bunun üzerine bizde bu alanda AR-GE çalışmalarımızı arttırdık ve son 5 yılda yaptığımız çalışmalarda erkeklerin memnuniyeti arttı.’’dedi.
SEKTÖR BÜYÜKLÜĞÜ 11 MİLYAR LİRAYI AŞACAK
URAW Yönetim Kurulu Başkanı Servet Şerifoğlu, kozmetik sektörünün 2020 yılına kadar 15 milyar lira civarında büyüklüğe ulaşacağını ve bunun büyük bir kısmının Türk kozmetik markalarının pazara yerleşmeye başlaması ile artacağını söylüyor.
Kadınlar, kozmetik ürünlerinde en çok makyaj malzemelerine ağırlık verirken, erkekler saç spreyi, saç serumu ve cilt bakım ürünlerini daha çok tercih ediyor.
URAW Yönetim Kurulu Başkanı Servet Şerifoğlu, ‘’TOBB Türkiye Kozmetik ve Temizlik Ürünleri Sanayi Meclisi’nin son verilerine göre kozmetik sektörünün 9,4 milyar TL pazar payına sahip. Sektör, Türkiye dışında Irak, İran, Rusya Federasyonu, Almanya ve Fransa başta olmak üzere 180’in üzerinde ülkeye ihracat gerçekleştiriyor. Pazar 120 binin üzerinde kişiye istihdam sağlıyor. Bizde bu pastadan payımızı alıyoruz. Örneğin firmamız, Türkiye’nin yerli ve milli kozmetik markalarından biri. Bu işe ilk başladığımızda 20 kişi istihdam ediyordu. Şimdi ise bu rakam 45e yükseldi. Hedefimiz 1 yıl içerisinde 150 kişinin istihdamını sağlamak’’ dedi.
MERDİVENALTI ÜRÜNLERE DİKKAT
Türkiye’nin en prestijli yerli kozmetik markalarından biri olan URAW, Avrupa ve Amerika’da da ilgi görüyor. Öyle ki markanın özellikle erkekler için hazırlanan Mavi Serum ürünü yabancı pazarda da talep görüyor. Şerifoğlu, sektörün en büyük sorununun taklitle ilgili olduğunu kaydetti: “Bazı e-ticaret siteleri tarafından orijinal diye satışa sunulan ama aslında taklit olan kozmetik ürünleri hem tüketiciyi sağlığından hem de parasından ediyor. Merdivenaltı ürünlerin içerisinde ne olduğu bilinmeyen maddeler kullanıyor. Bu temizlik ürünlerinde kullanılan malzemeler bile olabiliyor, örneğin camsil saç serumu diye bu taklit ürünlerin içinde kullanılabiliyor. Sosyal medyadan insanları defalarca uyardık. Ürünü alırken dikkatli olmaları lazım. Merdiven altı ürünler zaten adı üzerinde ‘merdiven altı’! Bunların hiçbir şekilde izinleri, testleri,analizleri olmadığı için insanlara nasıl bir yan etkisi olacak bilinmez. Hiçbir belgeleri de yok. Biz bu konuda tüketicilere uyarıları yapıyor ve ürünleri satın alırken orijinal bandrollü olmasına, firmanın tanınırlığına, sertifikalarına ve Bakanlık onaylarına dikkat etmeleri hususunda bilgilendiyoruz.’’
Taklit ürünler tüketicinin sektöre olan güvenini büyük ölçüde sarsıyor. Bu durum hem sektöre hem ekonomiye hem de tüketiciye büyük ölçüde zarar veriyor. Şerifoğlu, ‘’2010 yılından bu yana perakende sektöründe olan biri olarak, en önemli değerlerimizden biri koşulsuz müşteri mutluluğu ve güveni olan bir marka olarak, yüzde yüz orijinal kozmetik ürünlerimizi tüketicilerimizle buluşturuyoruz.’’ dedi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!