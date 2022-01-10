AA

Gelir İdaresi Başkanlığı verilerinden yapılan derlemeye göre, Türkiye'de Aralık 2021 itibarıyla tüm vergi türlerinde faal mükellef sayısı arttı.

KDV mükellefi sayısı bir yılda 217 bin 933 kişi (yüzde 7,2) artarak 3 milyon 164 bin 72 kişi oldu.

Söz konusu mükelleflerin 950 bin 836'sı İstanbul'da, 259 bin 769'u Ankara'da, 208 bin 471'i İzmir'de kayıtlı bulunuyor.

GELİR VE STOPAJ VERGİSİ MÜKELLEF SAYISI YÜZDE 8.4 ARTTI

Öte yandan, Aralık 2021'de, 2020 yılının aynı ayına göre gelir vergisi mükellefi sayısı 149 bin 476 kişi artarak 2 milyon 235 bin 576'ya ulaştı.

Gelir stopaj vergisi mükellef sayısı da yüzde 8,4'lük (271 bin 291 kişi) artışla 3 milyon 510 bin 153'e çıktı.

Kurumlar vergisi mükelleflerinin sayısı aynı dönemde yüzde 7,4 (68 bin 89 kişi) artarak 986 bin 318 oldu.

Gayrimenkul sermaye iradı (GMSİ-kira geliri vergisi) mükellefi sayısı 2 milyon 107 bin 353'e, basit usulde vergilendirilen gelir vergisi mükellefi sayısı da 836 bin 871'e yükseldi.

Aralık 2021 itibarıyla vergi türlerinde faal mükellef sayıları ve yıllık değişim oranları şöyle:

Vergi türü 2020 Aralık 2021 Aralık Değişim

(Yüzde) Gelir Vergisi 2.086.100 2.235.576 7,2 Gelir Stopaj Vergisi 3.238.862 3.510.153 8,4 GMSİ 2.056.305 2.107.353 2,5 Basit Usulde Gelir Vergisi 808.571 836.871 3,5 Kurumlar Vergisi 918.229 986.318 7,4 Katma Değer Vergisi 2.946.139 3.164.072 7,4