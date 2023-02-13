Türkiye’de kaç tane yurt bulunuyor?

6 Şubat saat 4.17’de meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki deprem Kahramanmaraş, Adana, Gaziantep, Hatay, Malatya, Kilis, Osmaniye, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Adıyaman'da yıkıcı etkiye sahip oldu.

An itibarıyla 31.643 vatandaşımız hayatını kaybetti.

Binlerce binanın yıkılması, binlercesinin ise kullanılamayacak halde nedeniyle depremzedelerin en büyük sorunlarından biri barınma ihtiyacı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, iki gün önce yaptığı açıklamada ülke genelinde üniversitelerin tatil edildiğini belirterek öğrenci yurtlarına depremzedelerin yerleştirileceğini "Üniversitelerimizin tamamının Kredi Yurtlar Kurumu'na ait yurtlarını bu işler için kullanacağız, zira yaz mevsimine kadar üniversitelerimizi şu anda bir defa tatil ediyoruz. Tamamen uzaktan eğitimle yoluna devam edecekler ve üniversitelerimizi bu noktada tatil ederek yurtları inşallah misafirhane gibi kullanacağız. İki gün önce Osmaniye'deydim 2200 kişilik yurt binası pırıl pırıl, Osmaniye'deki bütün vatandaşlarımızı, depremzedelerimizi o yurtlarda ağırladılar. Ben oradaki vatandaşlarımın mutluluğuna şahit oldum. Burada da şu anda 6 bin 663 kapasite var. Buradaki yurtlarımıza da aynı şekilde almaya başlayıp böylece çadırlardan buralara transfer etmiş olacağız” sözleriyle dile getirdi.

Peki Türkiye’de kaç yurt var? Bu yurtlar kaç yatak kapasiteli?

Eylül 2022 itibariyle Türkiye’deki yurt ve yatak sayısı şöyle;