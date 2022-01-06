Türkiye’de insanların en çok korktuğu konular araştırıldı

Türkiye’yi temsil eden 1,100 kişiyle gerçekleştirilen araştırmada Türkiye’de insanların sırasıyla en çok korktuğu diğer başlıklar ise; yüzde 13 ile günaha girmek, yüzde 9,4 ile yoksul kalmak, yüzde 8,2 ile iftiraya uğramak, yüzde 4,3 ile doğal afetler sebebiyle zarar görmek ve yüzde 3,6 ile başarısızlık olarak sıralandı.