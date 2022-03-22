Türkiye’de her 10 kişiden biri günde 5 fincandan fazla kahve tüketiyor

Her 10 kişiden biri günde 5 fincandan fazla kahve tüketiyor

DHA

Pandemi, kahve tüketim alışkanlıklarını kökten değiştirirken kahve tutkunları arasına yenilerini ekledi. Kahve Tüketim Araştırması’ndan elde edilen bulgular, Türkiye’de her 3 kişiden birinin günde 1 fincan, her 10 kişiden birinin günde 5 fincandan fazla kahve tükettiğini gösteriyor.

Pandemi sürecinde kahve tüketimindeki artışın yüzde 40’ın üzerine çıktığının tespit edildiği araştırmaya göre daha önce hiç kahve tüketmeyenlerin yüzde 82’si salgınla kahve tutkunları arasına katıldı. Kadınlar yüzde 58 ile kahve tutkunları arasında liderliği elinde bulunduruyor.

Kahve tüketimindeki artışın alışılmışın dışında kahve lezzetlerine yönelik eğilimi artırdığını belirten Ahmet Ayan, “Pandemi, kahveye sıcak yaklaşmayanları bile kahve tutkunları arasına kazandırdı. Sağlıklı yaşam bilincindeki artışla olmadık karışımlara ilgi arttı. Enfeksiyonlara karşı koruma kalkanı oluşturan tarçın, bağışıklık sistemini güçlendiren tahin, vücudu onaran tereyağı, kalp sağlığını destekleyen Hindistan cevizi yağı gibi farklı tatlar kahveyle aynı fincanda buluşup kahve tutkunlarının vazgeçilmezi oldu” dedi.

YÜKSELEN SAĞLIK ALGISI KAHVEYE FARKLI YAKLAŞIMLAR GETİRDİ

Alışılmadık lezzetlerin kahve tüketimine farklı yaklaşımlar getirdiğini söyleyen Ayan, “Araştırmalar kendini sağlıklı hisseden insanların oranına bakıldığında giderek artan sağlık algısının Türkiye’yi dünyada 15. sıraya çıkardığını gösteriyor.

Yükselen sağlık algısı, ‘Bir fincan kahvenin kırk yıl hatırı var’ atasözünün 'Bir fincan kahvenin olmadık faydaları var’ versiyonunu yarattı. Türkiye’nin ilk füzyon içecek mutfağı olan Olmadık Kahveler Atölyesi’nde çok özel formüllerle geliştirdiğimiz olmadık kahve çeşitlerimizle kahve deneyimini sıra dışı hale getirdik. Farklı meyve, baharat ve özüt kahvelerle geliştirdiğimiz karışımlarımızla Türkiye’de füzyon içecek yaklaşımının öncülerinden biri olduk. Çok özel reçetelerimizle kahvede farklı arayışlara yanıt veriyoruz. Örneğin tereyağlı veya protein sütlü latte formülümüzle günlük enerji ihtiyacını karşılıyor ya da çilek ve tarçını kahveyle buluşturarak bağışıklık sistemini güçlendiriyoruz” ifadelerini kullandı.