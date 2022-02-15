AA

Türkiye İstatistik Kurumu verilerinden derlenen bilgiye göre, 2021'de tereyağı üretimi dalgalı bir seyir izledi. Ocakta yaklaşık 6 bin ton tereyağı üretilirken bu rakam martta 7 bin 523 ton, haziranda 7 bin 71 ton, eylülde 6 bin 595 ton olarak kayıtlara geçti. Söz konusu üründe Aralık 2021'de 8 bin 693 tonla en iyi aylık üretim verisine ulaşıldı.

Böylece Türkiye'de geçen yıl tereyağı üretimi 84 bin 826 tonu buldu. Bu, tüm zamanların en yüksek yıllık üretim verisi oldu.

KREMA ÜRETİMİNDE ARTIŞ DEVAM EDİYOR

Türkiye'de krema üretiminin de 4 yıldır düzenli olarak yükseldiği görüldü. 2018'de 21 bin 436 ton olan krema üretimi, 2019'da 27 bin 33 tona, 2019'da 32 bin 296 tona, 2021'de 39 bin 265 tona çıktı. 2021'de elde edilen üretimin, tüm zamanların en yüksek krema üretimi olduğu gözlendi. Bundan önceki rekor 34 bin 663 tonla 2017'de kırılmıştı.

İNEK SÜTÜ ÜRETİMİ YENİDEN 10 MİLYON TONUN ÜZERİNE ÇIKTI

Türkiye'de geçen yıl üretilen inek sütü miktarının yeniden 10 milyon ton seviyesinin üstüne çıkması dikkati çekti. 2021'nin ilk ayında 887 bin 275 tonluk inek sütü üretilirken bu rakam martta yaklaşık 900 bin tona yükseldi. Takip eden aylarda dalgalı bir seyir izleyen inek sütü üretimi haziranda 880 bin 572 ton, eylülde 785 bin 162 ton, aralıkta ise yaklaşık 800 bin ton olarak kaydedildi.

Böylece geçen yıl ülkede 10 milyon 51 bin 819 ton inek sütü üretildi. Bu, tüm zamanların en iyi verisi olarak hesaplandı. Bundan önceki rekor 2018'de 10 milyon 34 bin 219 tonla kırılmıştı.

Türkiye'de son 5 yıllık dönemde üretilen tereyağı, krema ve inek sütü miktarı (ton) şöyle:

2017 2018 2019 2020 2021 Tereyağı 59.450 65.857 73.655 78.610 84.826 Krema 34.663 21.436 27.033 32.296 39.265 İnek sütü 9.111.663 10.034.219 9.506.028 9.841.057 10.051.819