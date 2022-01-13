Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) verilerinden yapılan derlemeye göre, hidroelektrik santrallerinden yeteri kadar verim alınamaması nedeniyle doğal gazdan elektrik üretiminin artması bu yükselişteki ana etken olarak kabul ediliyor.
İlçelerde doğal gazın yaygınlaştırılmasının devam etmesiyle mesken tüketiminin artmasının yanı sıra sanayideki doğal gaz talebinin de artması nedeniyle doğal gazda giriş miktarı çok yüksek seviyelere çıktı.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de Aralık 2021'de yaptığı açıklamada Türkiye'nin doğal gaz konusunda teknik olarak hiçbir sıkıntısı olmadığını vurgulayarak, "Yıl başında bu yılın toplam tüketimini 50-51 milyar metreküp olarak tahmin etmiştik. 10 milyar metreküplük ilave talep söz konusu oldu. Bu yılı muhtemelen 58-60 milyar metreküple bitireceğiz." ifadelerini kullanmıştı.
Türkiye'nin doğal gaz sistemine giren toplam miktar, 2021'de bir önceki yıla göre yüzde 23,2 artarak 61 milyar 601 milyon 555 bin metreküpe çıktı.
Türkiye'ye giren doğal gaz miktarı 2020'de 50 milyar metreküp olarak hesaplanmış, toplam tüketim miktarı ise 48 milyar 300 milyon metreküp olarak gerçekleşmişti.
Doğal gaz ihracatının düşük olduğu Türkiye'de toplam tüketimin de giriş miktarına yakın olması bekleniyor.
GAZ GİRİŞİ EN ÇOK ARALIKTA, EN AZ MAYISTA
Türkiye'ye geçen yıl en fazla doğal gaz girişinin gerçekleştiği ay yaklaşık 6,9 milyar metreküple aralık oldu. En düşük doğal gaz girişi ise 3 milyar 658 milyon 985 bin metreküple mayısta gerçekleşti.
Türkiye'de yapılan çalışmalarla doğal gaz arzı sağlanmış yerleşim yeri sayısının 2022 sonunda en az 661'e çıkması hedefleniyor. BOTAŞ Genel Müdürü Burhan Özcan, 24 Kasım 2021'de yaptığı açıklamada, toplam 609 merkeze doğal gaz ulaştırıldığını ve abone sayısının da 18 milyonu bulduğunu kaydetmişti.
Doğal gazda arz güvenliği kapsamında yapılan çalışmalarla, Tuz Gölü ve Kuzey Marmara Doğal Gaz Depolama tesislerinin toplam depolama kapasitesi 3,84 milyar metreküpe, günlük geri üretim kapasitesi ise 45 milyon metreküpe ulaştı.
Türkiye'nin doğal gaz ithalatında LNG'nin payı 2020'de yüzde 31'e kadar yükselmişti. Türkiye'nin artan doğal gaz ihtiyacı ve uzun dönemli kontratlarla tek başına karşılanamayan bu ihtiyaç nedeniyle geçen yılın toplam gaz ithalatı içinde LNG'nin payının da artması bekleniyor.
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