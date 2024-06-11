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        Haberler Gündem Türkiye’de DNA analizi ile çözülen ilk cinayet!

        Türkiye’de DNA analizi ile çözülen ilk cinayet!

        Katil öldürdüğü 15 yaşındaki genç kızın bedenine "Anana ipret olsun" diye yazı yazmıştı. Tecavüz ettikten sonra da öldürmüştü. Üstelik, görgü tanığı olan 9 yaşındaki küçük kızı da asmıştı. Cinayet korkunçtu. Ama çözülmeliydi. Katilin yakalanması cinayet masası için "Namus meselesi" olmuştu. Genç kızın üzerinde çıkan sperm örneği, kan örneği alınan şüpheliyle uyuştu. Ancak katil kayıplara karışmıştı. Polis onu yakalamak için Hollywood filmlerine taş çıkartan bir oyun oynadı. Oynanan oyun katil zanlısını ortaya çıkarttı. Yakalanan katil gerçeği öğrendiğinde şok geçirip çenesi tutuldu. Bu aynı zamanda Türkiye'de ilk kez DNA analizi ile çözülen çifte cinayet oldu. Yıllarca gündemde yer alan bu cinayet nasıl çözüldü? Bu sıra dışı cinayet dosyasına bakan cinayet uzmanı emekli polis memuru Halit Doğan ve olay yerinde çalışma yapan olay yeri inceleme polisi Naci Bayburt, ilk kez ortaya çıkan önemli detayları Habertürk'e anlattı.

        Giriş: 11.06.2024 - 07:20 Güncelleme: 11.06.2024 - 09:33
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