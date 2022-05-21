Türkiye’de batarya onarım merkezi açtı

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2019 yılından bu yana geçekleştirdiği şarj istasyonları yatırımıyla Türkiye'de elektrikli otomobiller için şarj ağı kuran Porsche, Türkiye’deki ilk batarya onarım merkezini Doğuş Oto Kartal’da yer alan Porsche servisinde hizmete aldığını duyurdu.

Tesisin, 26 ülkenin yer aldığı Porsche’nin Orta Doğu Avrupa (PCEE) bölgesindeki 8 onarım merkezinden biri olduğu belirtildi

Batarya onarım merkezi hakkında bilgiler veren Porsche Türkiye Satış Sonrası Hizmetler Müdürü Süleyman Bulut Ejder, "Bu tesis diğer ülkelere de hizmet verecek şekilde tasarlandı. Bir elektrikli araç bataryasına, alt parçalarına kadar onarım hizmeti verebiliyoruz. Arıza veya kaza durumunda değişmesi gereken bataryalar için maliyetleri azaltacak, onarım sürelerini kısaltacağız. Porsche ekibi olarak edindiğimiz tecrübeyle gelecekte bu tesis Audi, Volkswagen, Seat, Cupra ve Skoda markalarına da hizmet vermeyi planlıyoruz" dedi.

Tesiste bataryaların kullanılmayacak parçalarının geri dönüşümüyle ilgili çalışma başlattıklarını da belirten Ejder, "Aynı zamanda geri dönüşüme gitmeyecek kullanılabilir batarya modüllerinin, acil servis araçlarımızda bataryası biten araçların şarj edilmesi veya tesislerimizde elektrik kesintilerinde yararlanmak üzere elektrik enerjisi depolama sürecinde kullanılmasıyla ilgili çalışmalarımızı da sürdürüyoruz" diye konuştu.

Ejder, Porsche’nin 7.8 milyon TL yatırımla Türkiye çapında 100 adet şarj istasyonunu ve 320KW DC hızlı şarj istasyonunu kurduğunu, 2022 yılında da 88 AC şarj istasyonunu, 6 adet yüksek hızlı 320KW DC hızlı şarj istasyonunu ve 3 batarya onarım merkezini daha hizmete sunmayı planladıklarını bilgileri paylaştı.