Türkiye’de 10 KOAH hastasından sadece biri doktora başvuruyor

AA

Abdi İbrahim Medikal Direktörlüğü'nden Dünya KOAH Günü kapsamında yapılan açıklamaya göre, Direktörlük, KOAH'ın toplum tarafından yeterince bilinmediğine dikkati çekti.

Türkiye’de bulunan yaklaşık 5 milyon KOAH’lı bireyden sadece 300-500 bini hastalık tanısına sahip olduğu biliniyor. Solunum sistemi hastalıklarının en sık görülen üçüncü ölüm nedeni olduğunu belirten Abdi İbrahim Medikal Direktörlüğü, bu ölümlerin de yüzde 61,5’inin KOAH nedeniyle olduğunu belirtiyor.

Toplumun KOAH konusunda yeterli bilgiye sahip olmaması, hastalığın erken tanısını ve etkin tedavisini güçleştiriyor. Toplumda bu hastalık hakkındaki farkındalığı artırmak amacıyla Dünya Sağlık Örgütü'nün katılımıyla oluşturulan "Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığına Karşı Küresel Girişim Grubu" tarafından her yıl kasım ayının üçüncü çarşamba günü "Dünya KOAH Günü" olarak kutlanıyor.

- Türkiye’de 40 yaş üstü her beş kişiden biri KOAH

Abdi İbrahim Medikal Direktörlüğü yaptığı açıklamada, Sağlık Bakanlığı verilerine göre KOAH’ın 40 yaş üstü yetişkinlerde görülme sıklığının yüzde 15-20 ve buna göre de 40 yaş üstü her 5 kişiden birinin KOAH olduğunu belirtiyor.

Buna rağmen 10 KOAH hastasından sadece biri doktora başvuruyor ve doğru tanı alabiliyor. “Küresel Hastalık Yükü Çalışması” 2016 yılında dünya genelinde 251 milyon KOAH vakası olduğunu ortaya koyarken, 2015 yılında dünyada 3,17 milyon ölümün bu hastalıktan kaynaklandığı tahmin ediliyor.

KOAH’ta akciğerlere hava giriş çıkışının tam sağlanamaması nedeniyle nefes darlığı ortaya çıkıyor; bu sorunun ilerlemesi halinde de hastalık yaşamı tehdit eden bir noktaya ulaşabiliyor.

Abdi İbrahim Medikal Direktörlüğü, hastalığın, tekrarlayan bronşitler, akciğerdeki hava keseciklerinin zedelenmesi sonucu esnekliğini kaybetmesi ve yapısının bozulmasından kaynaklandığını belirtiyor.

Nefes darlığı, öksürük ve balgam çıkarma, bu hastalığın en önemli belirtileri arasında yer alıyor. KOAH tanısı, bir insanın ne kadar derin nefes alabileceğini ve havanın akciğerlere nasıl hızlı bir şekilde girip çıkabileceğini ölçen spirometri adı verilen bir testle konuluyor.

KOAH için dünyada en yaygın risk faktörünün tütün kullanımı olduğunu belirten Abdi İbrahim Medikal Direktörlüğü, sigara içenlerin, içmeyenlere göre daha fazla solunum şikayeti, solunum fonksiyon kaybı ve daha yüksek KOAH kaynaklı ölüm oranına sahip olduğunu aktarıyor.

Ayrıca hava kirliliği ve tozlu-dumanlı iş alanları da diğer risk etmenleri arasında yer alıyor.

- Sigaradan uzak durulmalı

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KOAH’ın, ilerleme eğilimli bir hastalık olmasına rağmen, tedavi alındığı takdirde önlenebileceğinin altını çizen Direktörlük, belirtilerin görülmesi halinde beklemeden öncelikle hekime başvurulmasını ve hekimin önerdiği ilaç tedavisinin aksatmadan sürdürülmesini öneriyor.

Öte yandan, zararlı toz ve dumandan sakınılması ve kullanılıyorsa tütün ve tütün mamullerinden uzak durulması gerektiğine dikkati çekiyor.

Düzenli olarak hafif-orta derecede yürüyüş gibi bir fiziksel aktivite yapılması da hastalığın ilerlemesi ve istenmeyen sonuçlarının önlenmesinde büyük rol oynuyor. Ayrıca, hekimin uygun gördüğü aşıların yapılması infeksiyon sebebiyle meydana gelebilecek durumları önlemede yardımcı oluyor.