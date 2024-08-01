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        Haberler Spor 2024 Paris Olimpiyatları 4x200 Kadın Bayrak Takımımız, Paris 2024'te elemeleri geçemedi - 2024 Paris Olimpiyatları Haberleri

        4x200 Kadın Bayrak Takımımız, Paris 2024'te elemeleri geçemedi

        Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye, yüzmede kadınlar 4x200 metre serbest bayrak yarışında son 8'e kalamadı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.08.2024 - 14:57 Güncelleme: 01.08.2024 - 14:57
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        Yüzmede elemeleri geçemedik
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        Paris'teki La Defense Arena'da yapılan 4x200 metre serbest bayrak yarışı elemelerinde Ecem Dönmez, Ela Naz Özdemir, Gizem Güvenç ve Zehra Duru Bilgin'den oluşan ay-yıldızlı takım mücadele etti.

        Serisini 8.05.18'lik dereceyle 8. sırada bitiren ve genel klasmanda da 16. sırada yer alan milli takım, oyunlara veda etti.

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