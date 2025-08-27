Habertürk
        Haberler Gündem Eğitim Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı başvuru süresi uzatıldı

        Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı başvuru süresi uzatıldı

        Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2025 Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı (2025-TR-YÖS/2) başvuru süresinin 4 Eylül'e kadar uzatıldığını bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.08.2025 - 18:15 Güncelleme: 27.08.2025 - 18:15
        Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı başvuru süresi uzatıldı
        ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, 19 Ekim'de düzenlenecek 2025-TR-YÖS/2'ye başvurular ve ücret ödeme işlemleri 4 Eylül'e kadar uzatıldı.

        Adaylar başvurularını, bireysel olarak ÖSYM'nin "tryos.osym.gov.tr" adresinden yapabilecek.

        Sınava ilişkin ayrıntılı bilgilere ÖSYM'nin internet sitesindeki başvuru kılavuzundan ulaşılabilecek.

