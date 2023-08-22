2023 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası grup aşamasında 4. maçlar başlıyor. Turnuvaya olağanüstü bir başlangıç yapan ve şimdiye dek karşılaştığı İsveç, Azerbaycan ve Çekya'yı mağlup eden A Milli Kadın Voleybol Takımımız, bu kez Yunanistan ile kozlarını paylaşacak. İşte, Türkiye Yunanistan voleybol milli maçına dair ayrıntılar...