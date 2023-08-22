Türkiye Yunanistan voleybol milli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
2023 CEV Avrupa Şampiyonası C Grubu 4. maçında A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Yunanistan ile kozlarını paylaşmaya hazırlanıyor. Gruplarda oynadığı ilk 3 maçı da kazanmayı başaran millilerimiz, galibiyet serisini Yunanistan karşısında da sürdürmek istiyor. İşte, voleybol dünyasında büyük bir merakla beklenen karşılaşmanın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacağına ilişkin bilgiler...
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2023 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası grup aşamasında 4. maçlar başlıyor. Turnuvaya olağanüstü bir başlangıç yapan ve şimdiye dek karşılaştığı İsveç, Azerbaycan ve Çekya'yı mağlup eden A Milli Kadın Voleybol Takımımız, bu kez Yunanistan ile kozlarını paylaşacak. İşte, Türkiye Yunanistan voleybol milli maçına dair ayrıntılar...
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TÜRKİYE YUNANİSTAN YARI FİNAL MAÇI NE ZAMAN?
Türkiye Yunanistan 2023 CEV Avrupa Şampiyonası C Grubu 4. maçı 24 Ağustos Perşembe günü Almanya'nın Düsseldorf kentinde saat 18:00'de oynanacak.
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TÜRKİYE YUNANİSTAN YARI FİNAL MAÇI HANGİ KANALDA?
Türkiye Yunanistan milli voleybol maçı TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.
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2023 AVRUPA KADINLAR VOLEYBOL ŞAMPİYONASI C GRUBU PUAN DURUMU
1- Türkiye / 9
2- Almanya / 6
3- Azerbaycan / 3
4- Çekya / 3
5- İsveç / 3
6- Yunanistan / 3
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Milli takımın kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:
Libero: Simge Aköz, Ayça Aykaç, Gizem Örge
Pasör: Cansu Özbay, Elif Şahin
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Orta oyuncu: Eda Erdem, Zehra Güneş, Aslı Kalaç, Kübra Akman
Pasör çaprazı: Melissa Vargas
Smaçör: Hande Baladın, İlkin Aydın, Derya Cebecioğlu, Ebrar Karakurt
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