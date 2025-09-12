Türkiye-Yunanistan maçı canlı izle! Türkiye-Yunanistan basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) yarı final maçında Yunanistan ile karşı karşıya gelecek. 12 Dev Adam, Yunanistan'ı mağlup etmesi durumunda Avrupa Şampiyonası'nda 24 yıl sonra final bileti alacak. A Milli Takım'ın bu kritik mücadelesini takip etmek isteyen basketbolseverler ise Türkiye-Yunanistan basketbol maçı canlı izle ekranı ve saati hakkında bilgi almak için arama motorlarına yöneldi. Peki, Türkiye-Yunanistan basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte 12 Dev Adam yarı final maçı canlı izle linki karşılaşmanın detayları...
12 Dev Adam final için parkeye çıkıyor! A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) yarı finalinde bu akşam Yunanistan ile karşı karşıya geliyor. Turnuvada oynadığı 7 maçı da kazanan milliler, Yunanistan’ı da mağlup ederek 24 yıl sonra final biletini almak istiyor. 12 Dev Adam yarı final mücadelesini izlemek isteyenler ise maçın başlangıç saatini ve canlı yayın kanalını araştırıyor. Peki Türkiye-Yunanistan basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, Türkiye-Yunanistan basketbol maçı canlı izle ekranı ve saati.
TÜRKİYE-YUNANİSTAN BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Türkiye-Yunanistan basketbol maçı, 12 Eylül 2025 Cuma bugün saat 21.00’de başlayacak.
TÜRKİYE-YUNANİSTAN BASKETBOL MAÇI HANGİ KANALDA?
Arena Riga'da oynanacak karşılaşma, TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.
TÜRKİYE-YUNANİSTAN BASKETBOL MAÇI CANLI İZLE KANALI
12 Dev Adam’ın yarı final mücadelesini aşağıdaki link aracılığıyla canlı ve şifresiz olarak izleyebilirsiniz.
12 DEV ADAM YARI FİNAL MAÇI İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
Ergin Ataman'ın başantrenörlüğünü yaptığı Türkiye, turnuvada oynadığı 7 maçı da kazandı. Lider tamamladığı grup aşamasında Sırbistan, Letonya, Portekiz, Estonya ve Çekya'yı mağlup eden ay-yıldızlılar, son 16 turunda İsveç'e, çeyrek finalde ise Polonya'ya üstünlük kurarak Avrupa Şampiyonası'nda 24 yıl sonra adını yarı finale yazdırdı.
CEDİ OSMAN'IN DURUMU BELLİ DEĞİL
A Milli Takım'da kaptan Cedi Osman'ın Yunanistan maçı öncesinde sakatlığı bulunuyor.
Bacağında kemik ödemi tespit edilen 30 yaşındaki basketbolcuya, yarı final müsabakasına yetiştirilmesi için sağlık ekibi tarafından yoğun bir tedavi uygulandığı öğrenildi.
Cedi Osman'ın Yunanistan karşısında oynayıp oynamayacağı maç saati netlik kazanacak.
ŞAMPİYONADA 7'DE 7 YAPAN İKİ TAKIMDAN BİRİ
A Milli Takım, 2025 Avrupa Şampiyonası'nda çıktığı tüm maçları kazanan iki takımdan biri olarak öne çıkıyor.
EuroBasket 2025'te yarı finale yükselen 4 ekipten Türkiye ile son dünya şampiyonu Almanya, 7 karşılaşmadan da galibiyetle ayrıldı.
Milliler, adını finale yazdırması halinde Avrupa Şampiyonası'nda ilk kez üst üste 8 galibiyet elde edecek.
HEDEF, 24 YIL SONRA FİNALE YÜKSELMEK
A Milli Takım, Yunanistan'ı mağlup etmesi durumunda Avrupa Şampiyonası'nda 24 yıl sonra final bileti alacak.
Ay-yıldızlı takım, son olarak ev sahipliğini yaptığı EuroBasket 2001'de finale yükselmişti. Şampiyonluk maçında Yugoslavya ile karşılaşan milliler, sahadan 78-69 mağlup ayrılarak ikincilikle yetinmişti.
YUNANİSTAN İLE 15. RANDEVU
A Milli Basketbol Takımı, Yunanistan ile resmi maçlarda 15. kez karşı karşıya gelecek.
İki takım arasında oynanan 14 müsabakanın 3'ünü Türkiye, 11'ini Yunanistan kazandı.
Milliler, EuroBasket'te ise Yunanistan ile 8 maç oynadı. Ay-yıldızlı ekip, bu karşılaşmalarda 2 galibiyet ve 6 yenilgi yaşadı.
