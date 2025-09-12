12 Dev Adam final için parkeye çıkıyor! A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) yarı finalinde bu akşam Yunanistan ile karşı karşıya geliyor. Turnuvada oynadığı 7 maçı da kazanan milliler, Yunanistan’ı da mağlup ederek 24 yıl sonra final biletini almak istiyor. 12 Dev Adam yarı final mücadelesini izlemek isteyenler ise maçın başlangıç saatini ve canlı yayın kanalını araştırıyor. Peki Türkiye-Yunanistan basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, Türkiye-Yunanistan basketbol maçı canlı izle ekranı ve saati.