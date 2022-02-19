Türkiye-Yunanistan arasındaki görüşmeler Atina'da yapılacak

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İstişari Görüşmelerin 64. turu 22 Şubat 2022 tarihinde Atina’da yapılacaktır.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "İstişari Görüşmelerin 64. turu 22 Şubat 2022 tarihinde Atina’da yapılacak" denildi.

Ayrıca Bakan Yardımısı Sedat Önal'ın Pozitif Gündem Girişimi 3. toplantısında Pazartesi günü Atina'da Yunan mevkidaşı Fragkogiannis ile görüşeceği belirtildi.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Türkiye ve Yunanistan arasında ekonomi ve ticaret alanlarındaki Pozitif Gündem diyaloğu kapsamında Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sayın Sedat Önal, Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Kostas Fragkogiannis ile 21 Şubat 2022 tarihinde Atina'da bir çalışma toplantısı gerçekleştirecektir.

Sözkonusu toplantı, Sayın Bakanımız ve Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias’ın 2021 Nisan ayında Ankara’da yaptıkları görüşmede mutabık kaldıkları Pozitif Gündem girişiminin üçüncü toplantısı olacaktır. Önceki iki toplantı, 28-29 Mayıs 2021 tarihlerinde Kavala’da ve 16 Haziran 2021 tarihinde Antalya’da düzenlenmiştir."