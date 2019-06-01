"Türkiye yılda yaklaşık 4-5 milyar dolarlık tasarruf edebilir"

Baymak'tan yapılan açıklamaya göre, dünyada hızla değişen ekonomik güç dengeleri ısınma sektöründe yansımasını tam konsantre halde buluyor. Isıtmada dünyasının merkezinin artık Avrupa olmadığını, bu alanda G7 ülkeleri, içinde Türkiye'nin de bulunduğu E7 ülkeleri karşısında giderek önemini yitirdiğine dikkati çekiyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Baymak CEO'su Ender Çolak, global ekonomik konjonktürün, E7 ülkelerinin 2050'de açık ara dünya ekonomisinin liderleri olacağını gösterdiğini belirterek, “Güç bir dönemden geçiyor olabiliriz ama çalışmaktan ve üretmekten asla vazgeçmemeliyiz. Biz de rotamızı ihracata çevirdik ve ihracat ciromuzu 2019 yılında avro bazında yüzde 15 artırmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Çolak, ısınma sektöründe çok köklü değişimler yaşandığına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Yapılan araştırmalar 10 yıl içinde Avrupa'da kombi ve kazan pazarının yüzde 30 oranında daralacağını, katı yakıtlı kazan pazarının da zaman içinde yok olacağı gösteriyor. Uluslararası Enerji Ajansı projeksiyonlarında, 2060 yılına kadar dünyada kullanılan elektriğin yarısından fazlasının güneş enerjisiyle üretileceği ve sera gazı emisyonlarını önemli ölçüde azaltacağı öngörülüyor.

Avrupa'da doğalgazdan elektriğe hızlı bir geçiş yaşanırken konutlarda da hem ısıtma hem de soğutma ihtiyacı ısı pompası gibi elektrikli ürünlerle sağlanmaya başladı. Önümüzdeki 10 yılda, Avrupa'da ısı pompası pazarının dört katına çıkmasını bekliyoruz. BDR Thermea'nın kısa süre önce Techneco şirketini satın alması bizi grup olarak ileriye taşıdı. Türkiye'de ısı pompası pazarında, son iki yılda tek haneli büyüme yaşanırken biz yüzde 48 büyüdük."

Türkiye’de son iki yılda doğalgaz tüketiminde hem havaların sıcaklığı hem de fiyatların artması nedeniyle düşüş yaşandığını vurgulayan Çolak, öte yandan yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanım oranlarının da giderek arttığını hatırlattı.

Çolak, EPDK’nın lisanssız elektrik üretimi limitini 1 MW’tan 5 MW’a çıkarmasıyla artık ısınmada da elektrik enerjisinin kullanım oranının artacağını belirterek, “Bu nedenle tüketiciler artık doğal gaz yerine elektrikle ısınmayı tercih edecek. Bu da ısı pompalarına olan ihtiyacı ve talebi artıracak." değerlendirmesinde bulundu.

Çolak, açıklamasında şunları kaydetti:

"Sürdürülebilirlik ve iklim değişikliğiyle mücadele devletlerin değil, şirketlerin ve bireylerin de sorumlulukları arasında yer alıyor. ErP ile gelen yoğuşmalı teknoloji zorunluluğu yüzde 30'a varan enerji tasarrufu sağlayacak. Bu yaklaşık 1,5 milyar dolar tasarruf anlamına geliyor. Bu anlamda ErP hem çevreye hem de ülke ekonomisine çok fazla katkı sağlıyor.

Tabi ki 2018'de Enerji Verimliği Direktifi (ErP) nedeniyle Türkiye'de kombi pazarında yüzde 10 küçülme yaşandı. 2019'da ise yüzde 15'e yakın bir küçülme öngörülüyor. Bu arada kentsel dönüşüm kapsamında Türkiye genelinde önümüzdeki 20 yılda 14 milyon konutun elden geçirilmesi planlanıyor. Çoğunluğunda eski ısıtma sistemlerinin kullanıldığı bu yapılarda enerji verimliliği sağlanırsa büyük oranda tasarruf mümkün. Ayrıca daha az elektrik harcayan ürünlerin kullanılması durumunda ise Türkiye, yılda yaklaşık 4-5 milyar dolarlık tasarruf edebilir. Bu arada çatı tipi güneş paneli uygulamaların yaygınlaşması da çok önemli."