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Ordu'da bıçakla katledilen Ceren Özdemir, ölümünün dördüncü yılında mezarı başında anıldı.

Anne Güfer ve baba Yılmaz Özdemir, 3 Aralık 2019'da kaybettikleri kızlarının, Ulubey ilçesi Kumanlar Mahallesi'ndeki kabri başına geldi. Özdemir çifti, kabrine çiçek bıraktıkları kızları için dua etti.

"ACISINI HİÇBİR ZAMAN UNUTAMIYORUZ" Baba Yılmaz Özdemir, gazetecilere, Ceren'in bugün ölüm yıl dönümü, yarın da doğum günü olduğunu söyledi. Acılarının dört yıldır devam ettiğini belirten Özdemir, "Ceren'in acısını hiçbir zaman unutamıyoruz" dedi.

ALTINORDU'DA YÜRÜYÜŞ DÜZENLENDİ Öte yandan Güzel Ordu Kültür Sanat Vakfınca, Altınordu ilçesinde, Ceren Özdemir'i anmak için yürüyüş düzenlendi. Yürüyüşe, Ceren'in ailesinin yanı sıra üniversite öğrencileri ve vakfın yöneticileri katıldı. 20 YAŞINDA BIÇAKLA KATLEDİLMİŞTİ Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi 3. sınıf öğrencisi Ceren Özdemir, 3 Aralık 2019'da Altınordu ilçesi Zaferi Milli Mahallesi'ndeki evinin bulunduğu binaya girerken bıçaklı saldırı sonucu yaşamını yitirmişti. Olayın faili Özgür Arduç'a, Ordu 1. Ağır Ceza Mahkemesince, davanın 20 Ocak 2020'deki ikinci duruşmasında "canavarca hisle kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmiş, Yargıtay 1. Ceza Dairesi, cezayı 5 Ekim 2021'de onamıştı. *Ceren Özdemir'in fotoğraf DHA'nın arşivinden alınmıştır. Ceren Özdemir kimdir?