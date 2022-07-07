Türkiye'yi sarsan cinayette kahreden veda!

DHA

Son dakika... Konya Şehir Hastanesi'nde dün yaşanan dehşette, Hacı Mehmet Akçay Doktor Ekrem Karakaya'yı silahla yaralarken, kafasına ateş ederek intihar girişiminde bulundu.

Kan donduran olayda doktor Karakaya ve saldırgan hayatını kaybetti. Yunak ilçesi İzzet Baysal Devlet Hastanesi'nde güvenlik görevlisi olarak çalışan Akçay'ın, annesinin ölümünden sorumlu tuttuğu Doktor Ekrem Karakaya'yı taşıma ruhsatlı silahıyla vurduğu öğrenildi.

KAYSERİ'DE CENAZE TÖRENİ DÜZENLENDİ

Doktor Ekrem Karakaya için bugün memleketi Kayseri'de cenaze töreni düzenlendi. Yürek yakan görüntülerin ortaya çıktığı törende ise gözyaşları sel oldu. Törene Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da katıldı.

'CENAZEMİZ VAR' YAZISI ASILDI

Dr. Ekrem Karakaya'nın görev yaptığı hastanede silahlı saldırıda yaşamını yitirmesinin ardından olayın yaşandığı klinik, kapısına 'Cenazemiz var. Hasta bakılmayacaktır' yazısı asılarak, kapalı tutuldu.

Yunak Devlet Hastanesi'nde güvenlik görevlisi olarak çalışan Hacı Mehmet Akçay (39), iddiaya göre, 7 Haziran günü kalp krizi geçiren ve kaldırıldığı Konya Şehir Hastanesi'nde anjiyo ameliyatı sonrası yaşamını yitiren annesi Kezban Akçay'ın (58) ölümünden sorumlu tuttuğu kardiyoloji uzmanı Dr. Ekrem Karakaya'yı tabancayla vurarak öldürdü. Akçay ardından, silahın namlusunu başına dayayıp tetiği çekerek intihar etti.

Saldırının ardından sağlık çalışanları 7- 8 Temmuz tarihleri arasında iş bırakma eylemi kararı aldı.

Bu nedenle bugün başta saldırının yaşandığı Konya Şehir Hastanesi olmak üzere hastanelerde acil servisler dışında hizmet verilmiyor.

Konya Şehir Hastanesi'nde saldırının gerçekleştiği kardiyoloji kliniğini kapısına, 'Cenazemiz var. Hasta bakılmayacaktır' yazısı asıldı. Kliniğin kapısı da kapalı tutuldu.

Saldırıyı gerçekleştiren Hacı Mehmet Akçay'ın cenazesi bugün sabah saatlerinde Yunak ilçesi Koçyazı Mahallesi'nde mahalle mezarlığına defnedildi.