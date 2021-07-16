2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın başlamasına kısa bir süre kaldı. 23 Temmuz-8 Ağustos'ta düzenlenecek olimpiyatlarla Türk sporcular, 23. kez sporun en büyük organizasyonunda sahne alacak.
İlki 1896'da Atina'da düzenlenen oyunlarda ilk 3 organizasyonda yer almayan Türkiye, 1920 Anvers Olimpiyatları, 1932 Los Angeles Olimpiyatları ve 1980 Moskova Olimpiyatları'na da katılmadı.
İlk kez 1908 Londra Olimpiyatları'nda temsil edilen Türkiye, yer aldığı 22 olimpiyatta toplamda 91 kez madalya sevinci yaşadı. Olimpiyatlarda Türkiye'nin aldığı 91 madalyanın 63'ü güreşte, 11'i halterde, 7'si tekvandoda, 5'i boksta, 3'ü atletizmde, 2'si ise judoda geldi. Güreş, bu istatistiklerle Türkiye'nin olimpiyatlardaki en başarılı branşı olarak ön plana çıktı.
İLK MADALYA GÜREŞTE
Türkiye'nin olimpiyatlarda aldığı ilk madalya güreşten geldi.
Katıldığı ilk 4 olimpiyatta madalya göremeyen Türk sporcular, ilk kez dereceye 1936 Berlin Olimpiyatları'nda girdi.
1908 Londra'da Osmanlı İmparatorluğu'nu temsilen katılan Aleko Mulos'la başlayan Türkiye'nin olimpiyat tarihinin ilk madalyası 1936 Berlin'de, güreşçi Ahmet Kireççi tarafından kazanılan bronz madalya oldu. İlk altın madalya ise yine aynı olimpiyatta güreşçi Yaşar Erkan tarafından kazanıldı.
Türkiye, olimpiyatlarda güreşte 29 altın madalya elde ederken 18 gümüş, 16 da bronz madalya aldı.
TÜRKİYE'NİN OLİMPİYAT MADALYALARI
Türkiye'nin katıldığı 22 olimpiyatta branşlara göre aldığı madalya sayıları şöyle:
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