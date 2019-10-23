Japonya'nın 126'ncı İmparatoru Naruhito, düzenlenen törenle tahta çıktı. 190 ülke ve uluslararası kuruluştan 2 bine yakın kişinin katıldığı törende, 59 yaşındaki Naruhito, 'Korozen no go ho' adı verilen ve 9'uncu yüzyılda imparatorların giydiği kahverengi tonlarında kuşaklı geleneksel bir elbise giydi. Törende Türkiye'yi, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy temsil etti. Japonya'nın yeni imparatoru ayrıca, tahta çıkma töreni öncesinde bazı tapınakları da ziyaret etti.

Japon İmparatoru Naruhito ve İmparatoriçe Masako'yu İmparatorluk Sarayı'nda eşi Pervin Ersoy ile birlikte ziyaret eden Mehmet Nuri Ersoy katıldığı törende Başbakan Abe Şinzo ve Japonya'nın üst düzey davetlileriyle bir araya geldi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, taht törenine katılmak üzere bulunduğu Japonya'da ayrıca Yunus Emre Enstitüsü'nün Tokyo'daki yeni binasında, Sultan Abdülhamid tarafından oluşturulan koleksiyon içerisinden özel çerçeveli 90 fotoğrafın sergilendiği 'Yıldız Sarayı Fotoğraf Koleksiyonundan 19'uncu Yüzyıl Japonya'sına Bakmak' isimli serginin açılışını yaptı.

2019 Japonya'da Türk Kültür Yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenen sergi Japonya'nın önemli bir dönemine tanıklık etmekle birlikte, günlük yaşamdan Ertuğrul faciasına kadar çok zengin bir seçkiyi Japonlar ile buluşturacak. Mehmet Nuri Ersoy, Tokyo temasları kapsamında Japon Anadolu Arkeoloji Enstitüsü Başkanı ve Kalehöyük Kazı Başkanı Dr. Sachihiro Omura ve Japonya Ulusal Uzay İdaresi Başkan Vekili Prof. Dr. Takafumi Matsui ile de görüştü. Görüşmede Alacahöyük ve Göbeklitepe'de yapılabilecek çalışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.