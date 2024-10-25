Türkiye'yi ayağa kaldıran olay! Yenidoğan çetesinin şoke eden ses kayıtları!

Show TV ekranlarında yayınlanan Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme’de, Türkiye’nin yaklaşık bir haftadır gündeminde olan “Yenidoğan” skandalı konuşulmaya devam ediyor.

Yenidoğan skandalında mağduriyet yaşayan insanlar, Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme’de sesini duyurmak istedi.

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Programda, iki hemşire Hasan ve Funda’nın skandal konuşmaları ekranlara getirildi.

“SAĞLIKLI BEBEĞİMİZ ÖLÜME GİTTİ”

“ÇARŞAMBA TABURCU EDECEKLERDİ, ÖLDÜRDÜLER”

Ercan-Çınar çifti bebekleri için Dr. Semiha Yavuz’un “Çarşamba gelin bebeğinizi taburcu ederiz” dediğini ancak kısa bir süre sonra bebekleri için “Kalbi durdu entübe ettik” cevabını verdiğini dile getirdi. Ercan-Çınar çifti bebeklerinin ciğerlerinde kanama olduğunun söylenmesi üzerine durumu araştırdığını söyledi.

“YETİŞKİNLERE VERİLEMEYECEK İLAÇLARI ÇOCUĞUMA VERMİŞLER” Yayında seslerini duyurmak isteyen çift, bebeklerinin görüntüsünü izlerken gözyaşlarını tutamadı. Çınar Hanım “Orada en sağlıklı bebek benim bebeğimdi. Çok sağlıklı ve kilosu vardı. Sonrasındaysa her gün bebeğimin kötüleştiğini söylediler” sözleriyle yürek burktu. Ercan Bey ise her gece bebeği için süt götürdüğünü söyledi. Ercan Bey’e “Sütü verdikten sonra bebeğiniz kötüleşti” sözünü kullandıklarını söyledi.