        Türkiye, yerli nükleer reaktör geliştirme çağrısı başlattı - Enerji Haberleri

        Türkiye, yerli nükleer reaktör geliştirme çağrısı başlattı

        Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin nükleer enerjide yeni bir adım attığını belirterek "Yerli Nükleer Reaktör Geliştirilmesi Çağrısı"nın başladığını açıkladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.09.2025 - 07:26 Güncelleme: 15.09.2025 - 07:26
        Yerli nükleer hamlesi
        Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Milli Teknoloji Hamlesi ile yapay zekadan savunmaya, kimyadan çeliğe kadar uzanan yüksek enerji ihtiyacını yerli, karbonsuz ve kesintisiz çözümlerle karşılamayı amaçladıklarını bildirdi.

        Türkiye'nin, nükleer enerji teknolojilerinde kendi yolunu açtığını, bağımsızlığını ve gücünü perçinlediğini vurgulayan Kacır, "Başlattığımız 'Yerli Nükleer Reaktör Geliştirilmesi Çağrısı' ile enerji güvenliğimizi pekiştirecek, dışa bağımlılığı azaltacak, net sıfır emisyon hedefimize katkı sunacak yüksek teknoloji reaktörleri Türk sanayisinin yerli üretim yetkinlikleriyle, TENMAK ve TÜBİTAK enstitüleri ile üniversitelerimizin de katkısıyla, ülkemize kazandırmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

        Çağrıya başvurular, 31 Aralık 2025 tarihine kadar "http://rip.sanayi.gov.tr" adresi üzerinden yapılabilecek.

