19 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Uluslararası İşbirliği Platformu (UİP) tarafından düzenlenen ve T.C. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde 26-28 Kasım tarihlerinde yapılacak olan 10'uncu Boğaziçi Zirvesi bu sene rekor bir katılıma ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Geçtiğimiz yıl üç gün süren zirvede 81 ülkeden 2 binin üzerinde katılımcıyı ağırladıklarını belirten Uluslararası İşbirliği Platformu'nun (UİP) Kurucusu Cengiz Özgencil, bu sene 90 üzerinde ülkeden 3 bini aşkın katılımcıya ulaşmayı beklediklerini kaydetti.
Ocak ayından bu yana 20'den fazla ülkede temaslar gerçekleştirdiklerini ifade eden Özgencil, "Normalde Eylül ayında resmi konfirmasyonlar çok az olurken, bu sene ilk defa daha bu ay itibariyle 30 ülkeyi geçtik. Yaptığımız temaslarda yurtdışında Türkiye'ye olan ilginin yeniden canlandığını net bir şekilde gördük. İş insanları Türkiye'deki yatırım fırsatlarını merak ediyor ve bilgi almak istiyor. Bunun yanında artık yabancılar Boğaziçi Zirvesi’nde çalışanların ve yöneticilerin samimiyetine inandılar. Ekonomik açıdan bakarsak biz burayı hiçbir zaman bir ticarethane gibi düşünmedik. Dışarıdaki temaslarımızda kendimizden öte Türkiye'yi temsil ediyoruz." dedi.
ABD İLK KEZ BU KADAR İLGİLİ
Son olarak ABD'de yaptıkları temaslarla da ilgili bilgi veren Özgencil, şunları söyledi:
"Florida Üniversitesi’ne bağlı Turizm ve Otelcilik bölümü, Türkiye'deki yatırım olanaklarını anlamak ve karşılıklı olarak neler yapılabileceğini görmek için bizi bir panel düzenlemek için davet etti. Yaptığımız panel sonrasında 57 iş insanı ile ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştirip Türkiye’deki yatırım olanaklarını anlattık. Türkiye’yi bilmedikleri için bize imkânları sordular. Biz de Türkiye’nin genç ve çalışkan nüfusu ile kendi ekonomisini her zaman canlı tutabilen bir ülke olduğunu ve şu anda dünyada yatırım yapılabilecek en iyi ülkelerden biri olduğunu söyledik. Florida bir turizm bölgesi olduğu için katılımcıların özellikle Türkiye'deki turizm sektörü ile yakından ilgilendiğini gördük. Ayrıca Boğaziçi Zirvesi'nde de Florida Üniversitesi ile birlikte turizm ve sağlık turizmi konularında bir panel düzenleyeceğiz. Bunun yanında yaptığımız panelden bağımsız olarak bu sene ABD'den Boğaziçi Zirvesi'ne yönelik olarak ilk kez bu kadar yoğun bir ilginin olduğunu söyleyebilirim."
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