Türkiye'ye gelen sığınmacılar vefa borçlarını maske dikerek ödüyor - KAYSERİ

Kayseri Afgan Mülteciler Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği çatısında bir araya gelen sığınmacılar, hazırladıkları projeyi Birleşmiş Milletler Yüksek Komiserliğine sundu.Projeleri kabul edilen ve maddi destek alan dernek üyeleri, gerekli malzemeleri satın alıp maske üretmeye başladı.
AA muhabirine maske üretimiyle ilgili açıklama yapan Kayseri Afgan Mülteciler Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Zakire Hikmet, koronavirüsle mücadeleye destek olmak için çalıştıklarını söyledi.Hikmet, Kayseri Devlet Hastanesinde aile hekimliği yaptığını ve 2009 yılından beri insanlara faydalı olmak için gönüllü çalıştığını anlattı.
"Pandemi süreci tüm dünyayı etkiledi." diyen Hikmet, bu süreçte insanlara faydalı olabilmek için bir proje hazırladıklarını dile getirdi.
Türkiye'nin kendilerine çok yardım ettiğini ve yalnız bırakmadığını vurgulayan Hikmet, şunları kaydetti:
"Biz de vefa borcumuzu ödemek için mültecilerden gönüllü bir ekiple maske üretimine başladık. Bir proje yazdık. Yaklaşık 7 kişilik ekiple maske üretiyoruz. Bu küçük ama gönülden bir katkı. Birleşmiş Milletler Yüksek Komiserliği de bu projemizi destekliyor. Maske üretiminde kullanılan malzemelerin alınmasına destek verdi. Burada üretilen maskeyi Kayseri Devlet Hastanesine steril hale getirilmesi için gönderiyoruz. Dezenfekte işlemleri bittikten sonra maskeleri devlet kuruluşlarına ve ihtiyaç sahiplerine dağıtacağız."Bugüne kadar 5 bin maskeyi İl Sağlık Müdürlüğüne teslim ettiklerini aktaran Hikmet, "Burada Afgan, İran, Irak ve Suriyeli arkadaşlarımız var. Türkiye bize zor günlerde yardım etti ve kucak açtı. Bu proje 30 gün sürecek. Hafta sonu da çalışmaya devam edip, 30 bin maske üreteceğiz." dedi.
- İnsanlara faydalı olmak için bir araya geldiler
Gönüllü olarak maske üretimine katılan ve 11 yıldır Türkiye'de yaşayan Afganistan uyruklu Ali Karimi de (30) Türkiye'ye borcunun çok olduğunu, bunu da pandemi günlerinde maske dikerek bir parça da olsa ödemeye çalıştığını ifade etti.Aynı dinin mensupları olarak insanlara faydalı olmak için bir araya geldiklerini vurgulayan Karimi, maske üretiminde hijyen kurallarına dikkat ettiklerini belirtti.İranlı Elham Salari (30) ise 8 yıldır Kayseri'de yaşadığına işaret ederek, zor günlerinde Türkiye'nin kendisine sahip çıktığını, virüsün yayılmaya devam ettiği koşullarda insanlara yardım etmek için çalıştıklarını dile getirdi.
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