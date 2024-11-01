Türkiye'ye doğrudan yabancı yatırımlar ikinci çeyrekte yıllık bazda yüzde 31,5 arttı

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütünün (OECD) yılın ilk yarısına ilişkin küresel doğrudan yabancı yatırımlar raporuna göre, dünyada doğrudan yabancı yatırım girişleri zorluklara rağmen devam etti.

Bu dönemde küresel doğrudan yabancı yatırımlar 802 milyar dolar olurken, yatırım akışlarının büyük bir kısmı yılın ilk çeyreğinde gerçekleşti.

OECD ülkelerinde doğrudan yabancı yatırım girişleri yılın ilk yarısında yüzde 80 artış gösterirken, jeopolitik risk ve ekonomi politikası belirsizliğinin yabancı yatırımcı güvenini etkilediği bir ortamda, Çin'deki doğrudan yabancı yatırımların düşmesiyle OECD ülkesi olmayan G20 ekonomilerinde yatırım akışları yüzde 19 azaldı.

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ABD, bu dönemde dünyada en büyük doğrudan yabancı yatırım yapılan ülke oldu.

OECD verilerine göre, Türkiye'ye bu yılın ilk çeyreğinde 1 milyar 460 milyon dolar ve ikinci çeyreğinde ise 3 milyar 59 milyon dolar doğrudan yabancı yatırım girişi gerçekleşti.

Bu yılın ikinci çeyreğindeki doğrudan yabancı yatırım girişi 2023'ün aynı dönemine göre yüzde 31,5 artış gösterdi.

Geçen yılın ilk çeyreğinde Türkiye'ye 2 milyar 650 milyon dolar ve ikinci çeyreğinde 2 milyar 320 milyon dolar doğrudan yabancı yatırım yapılmıştı.