Türkiye'ye 300 milyon dolarlık jeotermal kredisi

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Dünya Bankası Grubu üyesi olan IBRD kredileri daha önce sağlanan toplam 250 milyon dolar tutarındaki iki başlangıç kredisinin devamı niteliğinde ilave krediler olarak sağlandı.
Bu kapsamda, Jeotermal Geliştirme Projesi için onaylanan 300 milyon dolarlık IBRD kredilerini tamamlayıcı olarak, Temiz Teknoloji Fonu'ndan 39,8 milyon dolar ve Enerji Sektörü Yönetim Yardım Programı'ndan 350 bin dolarlık hibe sağlandı.
IBRD finansmanı elektrik üretimini, kapasite sondajlarını, buhar sahası geliştirme çalışmalarını ve jeotermal doğrudan kullanım uygulamalarını finanse etmek için kullanılacak.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Dünya Bankası Türkiye Ülke Direktörü Auguste Kouame, bankanın enerji dönüşümü ve özellikle jeotermal enerji kapasitesinin artırılması konusunda Türkiye ile ortak çalışma yapmaktan memnuniyet duyduğunu belirterek, "Türkiye'de enerji güvenliğinin sağlanması ve iklim değişikliğinin azaltılması bakımından yenilenebilir enerji üretiminin artırılması kritik önem taşıyor. Ayrıca, Türkiye'nin enerji dönüşüm sürecinde iklim dostu yatırımların ülkeye çekilmesi de büyük önem taşıyor." ifadelerini kullandı.
İlave kredilerle Jeotermal Geliştirme Projesi'nin toplam 380 megavatın üzerinde yeni jeotermal enerji kapasitesini finanse etmesi, yaklaşık 555 milyon dolar özel sektör sermayesini harekete geçirmesi ve jeotermal projelerinin toplam ömrü boyunca yaklaşık 30 milyon ton karbon emisyonunu önlemesi bekleniyor.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!