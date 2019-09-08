08 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Eresin yaptığı yazılı açıklamada, ABD’nin, vatandaşları için düzenli olarak yayınladığı seyahat uyarılarında Türkiye’ye yönelik uyarıyı yumuşatmasını değerlendirdi.
Bu kararın ABD ile Türkiye arasında turizm ilişkilerini güçlendireceğine inandığını belirten Eresin, TÜROB olarak ABD'den gelecek turist sayısında artış beklediklerini kaydetti.
ABD’den gelen turist sayısının 2015 yılında 798 bin kişiye rekor kırdığını anımsatan Eresin, "Maalesef 2016 yılından itibaren gerileme başladı. 2016 yılında 459 bin, 2017 yılında 329 bin, 2018 yılında 448 bin ABD’li turist ülkemizi ziyaret etti. Bu yıl Ocak-Temmuz döneminde de bu pazarda yüzde 33 gibi önemli bir yükseliş kaydedildi ve 331 bin ABD’li turist geldi." bilgilerini verdi.
KÜLTÜR VE KONGRE TURİZMİNE OLUMLU YANSIYACAK
Eresin, 2020 yılından itibaren bu pazarda yeniden eski seviyenin yakalanabileceğini, 2-3 yıl içinde 1 milyon barajının aşılmasının da mümkün olduğunu belirtti.
ABD’li turistlerin harcama düzeyinin yüksek olduğuna, genellikle kültür ve kongre turizmi için geldiklerine işaret eden Eresin, "Özellikle ülkemizde düzenlenen uluslararası kongre, toplantı gibi etkinliklere ABD’lilerin katılımında sıkıntı yaşıyoruz. Bu karar ile bu sıkıntının aşılmasında önemli bir adımın atılmış olduğunu düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.
Açıklamada verilen bilgilere göre, ABD önceki gün Türkiye'ye seyahat tavsiyesini güncellemiş, ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan uyarıda Türkiye'nin kategorisi 3'ten 2'ye düşürülmüştü.
ABD Ankara Büyükelçiliği'nin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada da, Türkiye'ye yönelik seyahat tavsiyesinin güncellendiği belirtilerek, Türkiye'ye yönelik seyahat tavsiyesinin Almanya, Fransa, İngiltere gibi birçok Avrupa ülkesi gibi 2'nci seviyede olduğu duyuruldu. Bu durum Türkiye’yi, Almanya, Fransa ve İngiltere gibi önemli Avrupa ülkeleri ile aynı kategoriye soktu. ABD'nin 4 farklı seviyede tanımladığı seyahat tavsiyelerinden, en riskli seviye 4, en risksiz seviyenin ise 1 olduğu belirtiliyor.
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