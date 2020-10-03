Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası'nın final heyecanı yaşanıyor - ŞIRNAK

Namazdağı eteklerinde düzenlenen yarışmaya 11 ilden katılan 38 pilot, hedefe en iyi inişi yapmak için kıyasıya mücadele etti.Yarışmanın yapıldığı alana gelen Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, yetkililerden uçuşlarla ilgili bilgi aldı, pilotlarla görüştü.Vali Pehlivan, açıklamasında, kentte yamaç paraşütü yapılmasından duydukları memnuniyeti belirtti.
"İlimizde yakaladığımız güven ve huzur ikliminin yansımalarını bugün olduğu gibi bu organizasyonlarla somut şekilde görüyoruz." diyen Pehlivan, paraşütlerin havada özgürce, güven içinde uçtuğunu görmekten mutluluk duyduklarını ifade etti.
- Şırnak güzel etkinliklere ev sahipliği yapacak
Gelecek hafta da rafting yarışmalarının Türkiye şampiyonasının Beytüşşebap ilçesinde yapılacağını anlatan Pehlivan, bu ve benzeri etkinliklerin her geçen gün artarak devam edeceğine inandığını bildirdi.Pehlivan, "Bu huzur, güvenlik ikliminin sağlanmasında ilimize ve bu konudaki mücadeleye vermiş olduğu desteklerden dolayı başta Cumhurbaşkanımıza, bütün bakanlarımıza, ilgili kurum ve kuruluşlarımıza teşekkür ediyorum." dedi.
Sporcuların parkuru beğendiğini belirten Pehlivan, kentte benzeri faaliyetleri yaygınlaştıracaklarını kaydetti.Pehlivan, "Namazdağı ve Cudi Dağı adeta birbirini selamlıyor. Geçmişte belki sıkıntılarla anıldı ama bundan sonra güzelliklerle, güzel faaliyetlerle anılacak. İnşallah bundan sonra Cudi Dağı'nda mesafe uçuşları düzenleriz." diye konuştu.
Belediye Başkanı Mehmet Yarka da geçmişte çekilen sıkıntıların ardından sağlanan huzur iklimiyle kentin son 2 yılda sportif etkinliklere ev sahipliği yaptığını söyledi.Terörü halkın gücüyle bitirdiklerini dile getiren Yarka, organizasyonlarda emeği geçen herkese teşekkür etti.
Etkinliğe, 23 Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral İdris Acartürk, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, Cumhuriyet Başsavcısı Orhan Al, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Osman Geliş, sporcular ve vatandaşlar katıldı.İlk 4'e girecek sporcuların milli pilot statüsü kazanacağı yarışların ödül töreni, yarın yapılacak.
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