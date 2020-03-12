12 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Türkiye vücut geliştirme birincisi Kenan Yıldız, Avrupa Şampiyonası'na hazırlanıyor - BİLECİK
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :- Türkiye Şampiyonu Kenan Yıldız'ın çalışma alanından görüntü- Türkiye Şampiyonu Kenan Yıldız'dan röportaj- Genel detaylar
Türkiye vücut geliştirme birincisi Kenan Yıldız, Avrupa Şampiyonası'na hazırlanıyorBİLECİK (AA) - Vücut Geliştirme ve Fitness Türkiye Şampiyonası'nda birinciliği elde ederek Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı kazanan Kenan Yıldız, bu organizasyonda da şampiyonluğu hedefliyor.İstanbul Pendik'te 4-8 Mart'ta gerçekleştirilen şampiyonada 70 kiloda birinci olan 37 yaşındaki Kenan Yıldız, çalışmalarını Bilecik'te sürdürüyor.Kenan Yıldız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 9 yaşında izlediği bir filmdeki karakterin vücut yapısına özenerek spora başladığını söyledi.Zaman zaman aksaklık ve olumsuzluklara rağmen sporu bırakmadığını belirten Kenan Yıldız, "2009 yılında katıldığım ilk yarışmamda 8'inci oldum. Daha sonra azim ve kararlılıkla devam ettim. 2013'te Türkiye şampiyonluğu, Avrupa dördüncülüğü aldım, 2017'de de Türkiye ikinciliğini elde ettim. Son olarak geçen hafta Türkiye şampiyonu olup ülkemizi mayıs ayında İspanya'nın Santa Susanna bölgesinde 8-9 Mayıs'ta yapılacak Avrupa Vücut Geliştirme Şampiyonası'nda temsil etmeye hak kazandım." diye konuştu.Kenan Yıldız, Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi en iyi şekilde temsil ederek birincilik kürsüsüne çıkmayı hedeflediğini anlattı.Sıkı çalışma temposu ile yola devam ettiğini dile getiren Kenan Yıldız, "5 aylık çok sıkı bir diyet ve antrenman programıyla bu noktaya geldim. İki ayımız var. Çok daha sağlam, çok daha sert bir şekilde hazırlanıp inşallah ay-yıldızlı bayrağımızı göndere çektirip İstiklal Marşı'mızı okutacağız." ifadelerini kullandı.
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