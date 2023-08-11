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        PUAN DURUMU

        Haberler Voleybol Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) ile Puma arasında sponsorluk anlaşması imzalandı. - Voleybol Haberleri

        Türkiye Voleybol Federasyonu'na yeni sponsor

        Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) ile Puma arasında sponsorluk anlaşması imzalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.08.2023 - 17:00
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        TVF'ye yeni sponsor!
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        Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) ile Puma arasında sponsorluk anlaşması imzalandı.

        TVF Burhan Felek Voleybol Salonu'nda gerçekleştirilen imza törenine; TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Puma Orta Doğu Genel Müdürü Taner Seyis, milli voleybolcular Eda Erdem Dündar, Kübra Akman, Efe Bayram ve Adis Lagumdzija katıldı.

        Mehmet Akif Üstündağ, anlaşmaya ilişkin yaptığı açıklamada, "Türk voleybolu her geçen gün paydaşlarıyla büyüyor. Türk voleybolu bu yıl 3 turnuvada mücadele etti ve üçünde de şampiyon oldu. Dünyada ve Avrupa'da önemli başarılar elde ediyor. Bugüne kadar hiç ilk sırada yer almadık. ABD'yi yenerek hem ilk sırayı aldık hem de şampiyon olduk. Paydaşlarımızın emeğini göz ardı edemeyiz. Onlara teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

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        Puma ile yapacakları uzun süreli iş birliğinin önemini vurgulayan Başkan Üstündağ, "Puma bir dünya markası. O sene bu sene, kupalar bizimle. Ben bu başarıları daha önce söylediğimde inananlar ve inanmayanlar vardı. İnanmak çok önemli. Paydaşlarımızın verdiği destekten ve teknik kadronun gözlerinden bu inancı okuyordum. Daha büyük başarılara imza atacağız. İnanıyorum ki erkek ve kadın milli takımlarımız el ele olimpiyatlara katılacak." şeklinde görüş belirtti.

        Taner Seyis: "Çok heyecanlı ve mutluyuz"

        Puma Orta Doğu Genel Müdürü Taner Seyis, yaptıkları sponsorluk anlaşması dolayısıyla Türk voleyboluna destek olmaktan onur ve mutluluk duyduklarını dile getirdi.

        Sponsorluk anlaşmasının 3,5 yıllık olduğunu aktaran Seyis, "Gerçekten çok büyük bir onur duyuyorum. Bu yolculuğa çıktığımız için çok heyecanlı ve mutluyuz. Türkiye Voleybol Federasyonunun bizi kabul etmesi çok büyük bir onur. Sporcularımıza gönülden inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

        A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın kaptanı Eda Erdem ise sponsorluk anlaşması dolayısıyla Puma'ya teşekkür ederken, yeni formalardan memnun olduklarını kaydetti.

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