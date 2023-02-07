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Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ'dan depremzedeler için yardım çağrısı

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF), Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerde zarar gören vatandaşlarımız için yardım kampanyası başlattı. Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, tüm voleybol camiasını yardım kampanyasına davet etti.

Giriş: 07.02.2023 - 12:54 | Güncelleme: ABONE OL
Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ'dan depremzedeler için yardım çağrısı
HABERTURK.COM

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF), Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerde zarar gören vatandaşlarımız için yardım kampanyası başlattı. Federasyonun resmi sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve Hatay, Malatya, Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Osmaniye ve Şanlıurfa’da da hissedilen depremden etkilenen vatandaşlarımıza destek olmak adına Türkiye Voleybol Federasyonu olarak yardım kampanyası başlatılmıştır.

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, “Sabaha karşı saat 04.17’de meydana gelen deprem herkesi olduğu gibi bizleri de çok üzmüştür. Türkiye Voleybol Federasyonu olarak biz de tüm paydaşlarımızla beraber depremden zarar gören vatandaşlarımıza giyim, gıda ve deprem bölgesinde kullanılacak malzeme yardımında bulunacağız.

Bizimle aynı yolda yürüyen kulüplerimiz, sponsorlarımız, sporcular, antrenörler, hakemler ve tüm voleybol severleri bu kampanyaya destek olmaya çağırıyorum” ifadelerini kullandı.

Gıda, giyecek ve deprem bölgesinde kullanılacak malzeme yardımında bulunmak isteyenler, federasyonumuzun aşağıda yer alan adreslerine malzemeleri getirebilirler. Malzemeler depremden etkilenen vatandaşlarımıza ulaştırılacaktır.

ANKARA
TVF Başkent Voleybol Salonu, Emniyet Mah. Milas Sok No:9/A Beşevler Yenimahalle / ANKARA

İSTANBUL
Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu – Nuh Kuyusu Cad. Seyit Ahmet Deresi Sok. No:5 34660 Zeynepkamil, Üsküdar-İstanbul

İZMİR
Atatürk Voleybol Salonu, Ali Çetinkaya Bulvar No.75 Alsancak/İzmir

BURSA
Cengiz Göllü Voleybol Salonu, İhsaniye Mah. Atlas Sokak No 7 Nilüfer, Bursa

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