Türkiye Vodafone Vakfı’na Stevie’de 2 altın ödül

Vodafone'dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye Vodafone Vakfı, başarılı projeleriyle uluslararası platformlarda ödül almaya devam ediyor. Vakıf, bu yıl ilk kez düzenlenen ve 4 ayrı jüri heyetinde 70’i aşkın uzmanın değerlendirmesi sonucu belirlenen Orta Doğu Stevie Ödülleri’nden toplam 2 ödülle döndü. Vakıf, "Kâr Amacı Gütmeyen Organizasyon / STK Web Sitelerinde İnovasyon" kategorisinde Türkiye Vodafone Vakfı web sitesiyle, "En Fazla 100 Çalışanlı Kâr Amacı Gütmeyen Organizasyon ya da STK’larda İnovasyonda Mükemmellik" kategorisinde ise "Türkiye Vodafone Vakfı’nın Toplumsal Faydaya Yönelik 'İyilik İçin Teknoloji' Yaklaşımı” ile Altın Stevie kazandı.
-"Herkes için dijital bir gelecek' hedefiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz"
Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Vodafone Vakfı Başkanı Hasan Süel, şu açıklamada bulundu:
"Türkiye Vodafone Vakfı olarak, 'herkes için dijital bir gelecek' hedefiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Stratejimizin temel taşlarını dahiliyet ve sürdürülebilirlik oluşturuyor. Teknolojiyi birey, kurum ve toplulukların hayatında pozitif farklılık yaratacak şekilde kullanmayı hedefliyor, şimdi ve gelecekte herkesi kapsama gayretiyle çalışıyoruz. Bu çerçevede hayata geçirdiğimiz projelerle Orta Doğu ve Kuzey Afrika’nın önde gelen organizasyonlarının yarıştığı Orta Doğu Stevie Ödülleri’nde ödül almaktan gurur ve mutluluk duyuyoruz. Ödüllü projelerimizden Türkiye Vodafone Vakfı web sitesini ihtiyaç, talep ve trendler doğrultusunda sürekli geliştiriyoruz. Diğer yandan, toplum için fayda sağlama gayretiyle teknolojideki gücümüzü insanlığın iyiliği için kullanmaya devam ediyoruz. Vakıf olarak, uluslararası düzeyde takdir gören başarılı çalışmalara imza atmayı sürdüreceğiz."
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