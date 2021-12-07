Sır çözüldü... Aynı şekilde gömülmüşler

Türklere Anadolu'nun kapılarını açan 1071 Malazgirt Zaferi'nden yaklaşık 100 yıl önce Anadolu'ya gelen öncü Türklerin mezarlarının bulunduğu Oluz Höyük'te cep açarak defnedilen ölülerin ayaklarının üstüne bir cisim konulduğu belirlendi.
Oluz Höyük kazılarında bulunan bin yıllık Türk mezarlığı ile Kırgızistan'daki Suttuu-Bulak mezarlığında ölülerin aynı geleneklerle defnedildiği belirlendi.
İHA'nın haberine göre Oluz Höyük Kazı Başkanı İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şevket Dönmez, "Orta Asya'daki Suttuu-Bulak Mezarlığı'nda, Oluz Höyük mezarları ile aynı geleneklerle gömülmüş ve aynı yüzyıllarda defnedilmiş bireylere rastladık" dedi.
Amasya'daki Oluz Höyük'te 2012 yılında gerçekleştirdikleri kazılarda buldukları kadın iskeletinin ayağının üstündeki kiremidin anlamını çözmek amacıyla uzun soluklu gerçekleştirdikleri çalışmaları tamamlamak üzere olduklarını belirten Prof. Dr. Dönmez, Orta Asya'daki Suttuu-Bulak'ta benzer mezarda bir bireyin ayağını örten halde eyer ile karşılaştıklarını söyledi.
Şevket Dönmez, "Oluz Höyük’te de çok büyük ihtimalle bu geleneği devam ettiren bir uygulama yapmışlar. Göçebe olmaları dolayısıyla eyeri mezarda değerlendirmek yerine onu temsil eden bir kiremidi ayak üzerine koymuşlar. Yine mezarda cep açarak ölü gömme geleneği, ahşapla birlikte gömme gelenekleri Suttuu-Bulak ile birebir benziyor" diye konuştu.
"BİN YILLIK TÜRK KIZININ KÜPESİ TÜRKMENİSTAN'DAKİ KÜPELERLE BENZERLİK TAŞIYOR"
Dönmez, Oluz Höyük kazısının Anadolu Türk arkeolojisine yaptığı en önemli katkının İslâmî usullere göre gömülmüş öncü göçebe Türklerden olan 6 yaşındaki Türk kızının küpesi üzerinde yaptıkları incelemenin de dikkat çeken bir sonuç verdiğine değindi.
Dönmez, bin yıllık Türk küpesinin 19. yüzyılın sonlarında Türkmenistan Türkmenlerinin kullandığı küpelerle benzerlik taşıdığını anlattı.
"HEDEFİMİZ UNESCO DÜNYA MİRASI DAİMİ LİSTESİ"
Sürdürülen kazılar konusunda yapılan bilgilendirme toplantısında konuşan Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı da UNESCO Dünya Mirası Daimi Listesi'ni hedefleyen Amasya'yı turizm şehri yapacaklarını vurguladı.
Toplantıda Vali Yardımcısı Bekir Sıtkı Dağ, Prof. Dr. Emine Dönmez, daire amirleri, STK temsilcileri ve mahalle muhtarları da yer aldı.
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