Türkiye ve Katar arasında iş birliği mutabakatı

Şentop, Doha'daki resmi temasları kapsamında Katarlı mevkidaşı Ganim ile bir araya geldi.
Katar resmi ajansı QNA'nın haberine göre, Şentop-Ganim görüşmesinde, iki ülke arasındaki ilişkiler ve parlamentolar arası iş birliğini güçlendirme olanakları ele alındı.
Görüşmede, Türkiye-Katar parlamentolar arası iş birliğini artırmak üzere bir mutabakat zaptı imzalandı.
Katar Şura Meclisi Başkanı Ganim, imzalanan bu mutabakat zaptının kardeş iki ülke arasındaki ilişkilerin parlamentolar arasında da güçlenmesine katkı sunacağını belirtti.
Böylece Katar ile Türkiye arasındaki ilişkiler ve iş birliğinin yeni ufuklara taşınacağına işaret eden Ganim, "Bu mutabakat zaptı aynı zamanda uluslararası mahfillerdeki ortak duruşların koordinasyonuna katkı sunacaktır." dedi.
Ganim, söz konusu mutabakat zaptının iki ülkenin farklı alanlardaki derin ilişkilerinin bir yansıması olduğunu vurguladı.
Haberde, imzalanan mutabakat zaptının uluslararası mahfillerdeki ortak konularla ilgili duruş ve çabaların koordinasyonunun yanı sıra parlamentolar arası iletişim kanallarını güçlendirme ve parlamenter deneyim alışverişini de hedeflediği ifade edildi.
Ayrıca, bu mutabakat zaptının kardeş Türkiye ile Katar halklarının çıkarları doğrultusunda bölgesel ve uluslararası parlamenter birliklerinde ortak girişimlerle ilgili koordinasyonu artırmayı hedeflediğine dikkati çekildi.
Görüşmeye Türkiye-Katar Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı AK Parti Bitlis Milletvekili Vahit Kiler, Türkiye-Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı AK Parti Bitlis Milletvekili Osman Ören, Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Mustafa Göksu ve diğer bazı yetkililer de katıldı.
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