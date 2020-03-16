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Emrah İnce, yaptığı açıklamada, son dönemde yaşanan ekonomik çalkantıların etkisinin iki ülkenin ticari faaliyetlerine yatırımlar noktasında direkt olumsuz etkisi olduğunu, orta ve uzun vadeli bakıldığında ve günümüz verileri incelendiğinde, bir önceki yıllara oranla iyileşmelerin gerçekleştiğini kaydetti.

Danimarka ve Türkiye arasındaki ticari faaliyetlerin genel olarak tarım ve gıda, sağlık, enerji ve teknoloji başlıkları üzerinden ilerlediğini ifade eden İnce, tarımsal alanlara bakıldığında Danimarka'nın, yüzde 62'sinin tarıma ayrıldığının görüleceğini ve bir Avrupa ülkesi olarak bu konuda oldukça yüksek bir potansiyele sahip olduğunu vurguladı.

İnce, Danimarka'da tarımda kooperatifleşme sürecinin 150 yıllık bir geçmişe sahip olduğunu anımsatarak, "Bizim de öncelikli amacımız, bu kooperatifler ile Türkiye'de bulunan Tire Süt, Tarım Kredi gibi işlerliğini ispat etmiş kooperatifleri bir araya getirerek fikir alışverişi yapmak ve karşılıklı olarak gelişime açık yeni projeler üretmek. Bu projelerin yakın vadede veya uzun vadede her iki ülke adına da yararlarının yadsınamayacak seviyede olması, önem verdiğimiz bir husus olarak gündemimizde yer almaktadır." diye konuştu.

İlaç sektöründe medikal kenevirin kullanımının oldukça yaygın olduğunu aktaran İnce, yeni fikirler ile bu sektörde üretimin ve doğal kaynakların kullanımının ne derece önemli olduğunu kanıtlamak adına çalışmalarının olacağını söyledi.

İnce, enerji sektöründe Danimarka'nın yenilikçi ve son teknolojileri sürdürülebilir şekilde ticarete aktarma konusundaki başarısını, Türkiye ile birleştirme ve adapte etme hususunda önemli adımlar atacaklarını ifade etti.

Danimarka'nın sürdürülebilir tekstil üretimi konusunda oldukça iyi bir konumda olduğuna işaret eden İnce, "Bu kapsamda Sayın Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın da kenevirin sanayi noktasında kullanımı hususundaki çalışmaları yakından takip ettiğini ve desteklediğini bilmekteyiz. Kenevir lifinin tekstil endüstrisinde kullanımı ile iki ülke arasında yürütülecek yeni projelerimiz olabilir. Bu kapsamda Danimarka'daki sanayi tipi kenevir üretim alanlarını ve kullanılan teknolojileri de içeren bir Ar-Ge ziyareti gerçekleştirilmesi konusunda çalışmalar sürüyor." diye konuştu.

"(İCARET HACMİ) BU RAKAMIN GİDEREK YÜKSELECEĞİNİ GÖRECEĞİZ"

Emrah İnce, Türkiye'nin Danimarka'ya ihracatında dalgalı bir seyrin söz konusu olduğunu ifade ederek, 2014 yılında yaklaşık 1,1 milyar dolar olan ihracatın, 2016'da 984 milyon dolar ve 2017'de 1 milyar dolar olarak gerçekleştiğini bildirdi. İnce, geçen yıl Türkiye'nin Danimarka'ya ihracatının 1 milyar dolar, iki ülke arasındaki ticaret hacminin ise 2 milyar dolar olduğunu aktardı.

İnce, Türkiye ile Danimarka arasındaki ticaret hacminin seyrinde artış olduğuna dikkati çekerek, "Cumhurbaşkanımız, iki ülke arasındaki ticaret hacmi hedefini 5 milyar dolar olarak belirtmiştir. Her iki ülke de ticaret konusunda hevesli ve olası iş birliğine yatkın. Ortak konularımız ilk sıralarda yer almakta. İkili ilişkilerimizle, yeni proje ve yatırımlarımızla, ortaklık anlaşmalarımızla ve atacağımız hızlı adımlar ile önümüzdeki günlerde bu rakamın giderek yükseleceğini göreceğiz." şeklinde konuştu.

Türkiye ve Danimarka arasındaki ticari ilişkileri 2020'de önceki senelerde olmadığı kadar aktif hale getirerek yenilikçi teknolojiler ile hayata geçirmeyi planladıklarını vurgulayan İnce, Türkiye'de inovasyonun kelime olarak çok kullanıldığını ancak artık pratiğe geçerek hayatın akışında yer almasının önem taşıdığını kaydetti.

İnce, Türkiye-Danimarka İş Konseyi'nin gelecek 2 yılı oldukça aktif bir şekilde değerlendireceğini ifade ederek, "Avrupa'da 2020 yılında en iyi iş yapılacak ülkeler sırlamasında birinci seçilen Danimarka'ya gerekli önem ve ilgiyi artırmayı planlayan iş konseyimiz, ticari etkileşimin bizzat içerisinde ve sosyal sorumluluk projeleri de dahil olmak üzere, iki ülke halkının filantropik faaliyetlerde de bir araya gelmesi için çok çeşitli organizasyonlar düzenlemeyi hedeflemektedir." dedi.